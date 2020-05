LE MANONE BUCATE DELLO STATO SULLE IMPRESE

Nascosto dietro l’assoluto silenzio di Conte, Gualtieri e Patuanelli durante la conferenza stampa di ieri sera, nel decreto cosiddetto Rilancio da 55 miliardi oltre il 5% verrà speso per l’ennesimo salvataggio dI Alitalia, per la quale sono stanziati 3 miliardi per il 2020, quasi quanto per la sanità (3,2 miliardi) e più del doppio rispetto all’1,45 miliardi in due anni per l’istruzione.

Alitalia, che da quando è stata commissariata tre anni fa ha già ricevuto 1,3 miliardi dallo Stato sotto forma di prestiti, risorse tutte bruciate dalle perdite, fa da apripista al nuovo interventismo dello Stato nelle imprese.