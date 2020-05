LA FORZA DEI FATTI CHE VINCE , E LE TELEVENDITE DI ROMA E PECHINO

La vera consolazione di questo momento è data dalla straordinaria conferma di come i fatti – con la loro forza intrinseca – riescano col tempo a farsi largo e a sconfiggere le peggiori menzogne.

Guardate cosa è costretta oggi a fare Repubblica , giornale di regime governativo , sedicente progressista e con sede fiscale ad Amsterdam. Partita come House organ del Mattarella che inaugura la pandemia con il Concerto per la Cina al Quirinale, oggi è obbligata ad annunciare “L’ inchiesta che racconta e documenta le omissioni, il cinismo, la censura che impedirono di conoscere in tempo la peste che stava per investire il pianeta”, corredata con la bandiera nazionale cinese. E quanto alle Televendite di cerotti e toppe di Giuseppi l’arlecchino, eccola obbligata a scrivere che “Invece di seguire il buonsenso a capitoli, si è preferito il modello della legge Finanziaria, scritta peraltro in ostrogoto. Un immenso calderone dal lessico a tratti incomprensibile con i ministeri che hanno fatto a gara per infilarci di tutto. E che ha la strada già segnata. Un Vietnam alla Camera, bombardato da emendamenti, e un Vietnam bis al Senato. Due mesi di guerriglia parlamentare e finale con voto di fiducia: si accettano scommesse.

Ed è ancora niente, in confronto al problema più grosso. Il fatto è che qui di rilancio c’è soltanto la parola. Non si intravede una strategia di sviluppo, non ci sono investimenti degni di tal nome, non si prefigura un cambio di passo nelle pastoie burocratiche. La verità è che questa maxi-maxi-Finanziaria dell’emergenza contiene soltanto una sterminata serie di toppe: 256, quanti sono gli articoli. E alcune pure fatte male”.

Che altro aggiungere ? Molto, a partire da domani, su un Paese che o cambia governo o ha già il proprio destino segnato . Ma intanto ecco la novità: anche i falsificatori di Repubblica sono obbligati ad ammettere che la forza dei fatti ha cominciato a farsi largo.

Giovanni Negri