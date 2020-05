LA MASCHERINA NON C’È , MA IL COLLEGIO ELETTORALE PER CONTE SÌ

Ma sarà vero che Giuseppi ha scelto come Super Commissario per l’emergenza coronavirus un inetto come Domenico Arcuri, che intanto ha mantenuto anche il posto di presidente di Invitalia che occupa da 13 anni, per il timore che un Bertolaso o un De Gennaro gli facessero ombra? Forse il motivo della scelta e del fatto che non viene cacciato di fronte al disastro che ha combinato, sta in quel che ha raccontato oggi il giornalista Mauro Suttora in un’intervista al Sussidiario:

“Arcuri è presidente di Invitalia, un ente del Mef che eroga finanziamenti a fondo perduto, una specie di nuova Cassa del Mezzogiorno in piccolo. Invitalia ha stanziato 280 milioni per il futuro collegio elettorale di Conte, il distretto della Capitanata, dove c’è Volturara Appula. In proporzione, è come se qualcuno desse 20 miliardi solo a Milano.”

Una notizia che non è girata molto, commenta l’intervistatore.

“No, infatti. Eppure Conte ha fatto diversi giri da quelle parti. In uno di questi ha annunciato un programma di investimenti di Invitalia. Arcuri era dalemiano, è stato rinnovato da Conte a Invitalia e poi nominato commissario straordinario all’emergenza.”

E che la pioggia di soldi nei luoghi che gli hanno dato il natale non sia avvenuta a insaputa di Giuseppi lo scrive la stessa Invitalia, sul cui sito si legge che “il Contratto istituzionale di Sviluppo per la Capitanata” è stato “fortemente voluto dal Presidente del Consiglio Conte”.

Tutto ha formalmente inizio il 20 febbraio 2019, in epoca gialloverde, quando con uno dei suoi amati Dpcm Giuseppi istituisce il Contratto istituzionale di Sviluppo per la Capitanata. Tre mesi dopo, il 20 maggio, il Cipe delibera l’assegnazione di 280 milioni di euro sino a che il 3 marzo scorso Invitalia di Arcuri, quale soggetto attuatore dell’intervento, dà il via alle gare d’appalto per i primi progetti. Quindici giorni dopo Arcuri è nominato Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus e rimane a capo di Invitalia.

Gli interventi nel distretto della Capitanata, come scrive Invitalia, vanno “Dal rafforzamento della viabilità provinciale alla realizzazione di infrastrutture al servizio del turismo; dal potenziamento dei collegamenti con le isole alla valorizzazione di un’importante parte del patrimonio museale e culturale, fino allo sviluppo dell’industria farmaceutica e sanitaria”.

“Grazie a questi investimenti – ha spiegato Giuseppi – le isole Tremiti avranno così un collegamento stabile con la Penisola; alcune grandi imprese investiranno in Capitanata; verrà realizzato un piccolo museo sulle fiabe; si realizzeranno interventi di miglioramento delle infrastrutture idriche; saranno realizzati poli di riabilitazione tecnologica e robotizzata; verrà migliorata la viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano e recuperata una fortezza svevo angioina.”

Insomma, che importa se Arcuri è incapace di fornire agli italiani lo strumento base di protezione personale dal coronavirus, le mascherine, e se ordina cinque milioni di tamponi dimenticandosi di ordinare i reagenti. La sua vera missione non è questa ma quella di allestire con 280 milioni di soldi pubblici il collegio elettorale che Giuseppi si è disegnato a Palazzo Chigi.

E nessuno nel governo giallorosso si è accorto di nulla, perché Giuseppi è “un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste”, come ha spiegato il segretario del Pd Nicola Zingaretti. È “autorevole, colto e anche veloce e sagace tatticamente. Un pezzo di questo campo di centrosinistra che si sta riorganizzando.”