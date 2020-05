Il virus lambisce il Cremlino e i russi si affidano alla medicina ayurvedica

La Russia secondo Paese per numero di contagi: compreso il portavoce di Putin Dmitrij Peskov, che ha dichiarato di essere positivo al virus e di essere ricoverato in clinica, insieme alla moglie. Il primo ministro Mikhail Mishustin continua a essere a sua volta in cura, e le sue funzioni sono temporaneamente passate al vice-premier Andrej Belousov. Alle prese con l’epidemia sono anche il ministro della cultura Olga Ljubimova e il ministro per le infrastrutture Vladimir Jakushev, insieme al suo vice-ministro Dmitrij Volkov. In Russia si diffondono intanto diversi rimedi orientali nella lotta al coronavirus. Dall’India vengono importate le maschere protettive fatte con le foglie dell’albero sacro Nim, che in India viene chiamato “l’albero-farmacia”. Le sue capacità guaritive sono illustrate in vari articoli di specialisti ayurvedici, molto ascoltati in Russia, che consigliano anche le radici di liquirizia e di zenzero, il cui prezzo nel Paese è aumentato di quattro volte dall’inizio dell’epidemia.

Di Maio nega che per Silvia Romano siano stati pagati riscatti.

Oggi l’approvazione del Decreto Rilancio. Accordo su bonus, migranti, colf e badanti.

Impennata di contagi in Lombardia (+1033) ma anche record di tamponi (+20.000).

Il Coronavirus ha bloccato gli arrivi di clandestini: Frontex a aprile ha registrato un minimo storico e un calo dell’85%.

Muore di Covid a Londra una bigliettaia che era stata aggredita a sputi.

In Germania aumentano contagi e morti.

Il Libano richiude tutto.

La polizia israeliana arresta un centinaio di ultra-ortodossi che cercavano di celebrare una festività in piena pandemia.

A Wuhan faranno il tampone 11 milioni di abitanti.

