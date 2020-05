Ben tornata Aisha

Che Silvia Romano sia stata liberata è un fatto di cui tutti noi italiani dovremmo essere contenti. Che durante i 18 mesi di, dobbiamo presumere, forzata segregazione, abbia maturato analisi intime ed introspettive per decidere di avvicinarsi alla fede e religione islamica è un altro fatto che evidentemente attiene alla sfera delle sue, speriamo libere, scelte personali.

Al-shabaab non mi risulta essere una felice compagnia di cooperanti e benefattori somali che al di là del bonario nome, tradotto in Partito dei Giovani o più semplicemente i Giovani, abbia come scopo principale quello di combattere solo il certamente disastroso governo in carica in Somalia passato da Governo di transizione come definizione vera e propria, a Governo federale di transizione. Quanto piuttosto una congrega terroristica islamica di efferati tagliagole e massacratori anche della loro stessa gente. Da anni la Turchia di un altro campione della democrazia planetaria quale Recep Erdoğan ha mire di importante controllo della ex colonia italiana, che rappresenta un vasto lembo di terra proteso tra il Mar Rosso e l’Oceano Indiano, quindi strategico per il nuovo controllo che lo stesso Erdogan sta consolidando dell’area tra Africa del nord, Libia in particolare, e corridoi strategici come la Somalia verso il medio Oriente cioè verso le vie petrolifere.

Tornando alla allegra compagnia di giovani, costola africana di al-Quaeda ufficialmente dichiarata e riconosciuta, si è macchiata ultimamente di drammatici attentati proprio a Mogadiscio contro gente inerme in fila alle poste. Non eserciti di occupazione internazionali. Poveri disgraziati in lotta quotidianamente per la loro esistenza. La tragica scia di sangue di questi criminali è lunga e cosparsa di sangue di innocenti.

Ebbene, tralasciando altri aspetti importanti di equilibri internazionali, dai quali l’attuale governicchio italiano è sempre più per sue colpe emarginato, la nostra connazionale per cui ufficialmente non è stato pagato alcun riscatto ma che in realtà, diciamo così, ha svolto un’importante intermediazione per far finanziare dal governicchio italiano i suoi carcerieri degli ultimi 18 mesi, cosi come ampliamente riportato addirittura dal loro ufficiale portavoce, ha trovato la fede islamica tanto da volersi ora chiamare da Silvia ad Aisha, tipico nome islamico. Se ne è felice buon per lei perché anche questo fa parte delle sue sacrosante libertà.

Ciò che a modestissimo mio parere è stato clamorosamente sbagliato nel risalto mediatico del suo ritorno, grazie comunque ad un intervento del governicchio italiano attraverso però i validi e preparati uomini dell’AISE e certamente dalla mediazione non gratuita dei servizi segreti turchi, è che da quell’aereo del Governo italiano sarebbe dovuta scendere una giovane italiana vestita non con simbologie estetiche consapevoli e riferite ad al-Shabaab, ma in qualsiasi altro modo, persino in camicia da notte o in tuta da sci, ma non così intabarrata. Sempre a parer mio, l’astuto organizzatore di questa passerella mediatica avrebbe dovuto tener conto dell’effetto boomerang che questo avrà sulla già sgangherata tenuta e credibilità politica di questa minoranza al governo. Le passerelle di Conte e dello stizzito Giggino poi, sono normale avanspettacolo. Cosi come tanti assurdi commenti impropri sui diversi fronti dai vari social che sempre più rispecchiano, sempre a mio modestissimo parere, lo smarrimento culturale del nostro abusato popolo, l’inadeguatezza e improvvisazione di questo governicchio che rappresenta sempre più una minoranza artatamente al potere con benedizione quirinalizia, di un’opposizione per la maggioranza incollata alla paura di perdere il comodo sedile e quindi inefficace e di tutti quei disorientati ed improvvisati politologi che alle ultime elezioni hanno votato per esclusione chi ha regalato loro, puntualmente, le migliori menzogne elettorali.

Ad Maiora

Matteo Pradella