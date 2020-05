GIUSEPPI CHAVEZ

Era il 6 aprile quando Giuseppi annunciava urbi et orbi a reti unificate agli italiani reclusi in casa che “Mettiamo in campo, subito, 400 miliardi di euro per le imprese italiane. E’ una cifra enorme che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana. È una potenza di fuoco”.

45 giorni dopo, e dopo aver chiesto alle banche “un atto d’amore”, poco nulla si è visto di quella “imponente mobilitazione di risorse pubbliche” per dare “una garanzia poderosa per preservare il nostro sistema produttivo”. E allora scende in campo il sottosegretario del Pd all’Economia, Antonio Misiani, che scarica su banche, Inps e Regioni tutta la responsabilità del mancato concretizzarsi di quel “poderoso” intervento. Un grande complotto dei “poteri forti” contro il governo, come ai tempi eroici della propaganda grillina.

Da un mese si parla delle misure aggiuntive del fu decreto Aprile che poi avrebbe dovuto essere di Maggio e che ora sarà di Rilancio non si sa quando, e l’unico effetto sinora ottenuto è stato quello di narcotizzare gli italiani, facendo perdere loro il senso del reale, senza riuscire più a distinguere tra la miriade di provvedimenti annunciati e il nulla di reale. Tg e giornali ci dispensano quotidianamente titoli su quello che non c’è e che esiste solo come ipotesi “salvo intese” e “salvo parere della Ragioneria dello Stato”.

In mezzo, come arma di distrazione di massa, è arrivata l’invereconda caciara mediatica sul rilascio di Silvia Romano, con il presidente del Consiglio che tiene all’oscuro il ministro degli Esteri per batterlo sul tempo con un tweet che poi deve cancellare e riscrivere perché ha sbagliato nei ringraziamenti ai Servizi segreti. E poi a sgomitarsi a Ciampino per contendersi la prima fila nella sceneggiata ad uso di tv e fotografi. Una carnevalata che nessun paese serio avrebbe organizzato.

Il simbolo del guano in cui sguazza questo governo, impegnato a trascinarci tutto il paese, è l’ormai impresentabile Commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, il boiardo di Stato portato a Invitalia da Massimo D’Alema nel 2007, che da allora è sopravvissuto ad ogni governo e che ora doveva provvedere a dotare il paese di tutti gli strumenti per fronteggiare la pandemia. Doveva fornire gli ospedali di tute e invece ha fatto arrivare dei sacchetti della spazzatura non idrorepellenti e per usi non medicali. Doveva rifornire il paese di quel bene raro che sono diventate da subito le mascherine e dopo averne annunciate 50 milioni in 50.000 punti vendita, fissandone anche il prezzo di Stato a 50 centesimi più Iva al 22%, ha ottenuto solo il risultato di farle sparire totalmente dal mercato. Doveva garantire la fornitura di milioni di tamponi, altro bene raro, ma ha fornito solo cinque milioni di lunghi cotton fioc, dimenticandosi dei reagenti. E così l’ordine lo ha fatto solo oggi. Nel frattempo siamo arrivati al punto che scarseggiano persino guanti e alcol.

102 giorni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da parte del governo e dopo oltre nove settimane dall’inizio degli arresti domiciliari, gli italiani si trovano nudi e indifesi davanti al virus. E come Giuseppi aveva comunicato ai sudditi “Noi consentiamo, non consentiamo. Permettiamo, non permettiamo. Altrimenti chiederemo i rubinetti”, oggi il Demente di Stato Arcuri attacca farmacisti e Regioni, associati con banche e Inps nel complotto demo-pluto-giudaico-massonico contro il governo. Come i fornai dei Promessi Sposi.

E oggi Arcuri ci ha dispensato anche la sua minchiata del giorno, annunciando che “Abbiamo cominciato anche a pensare alle mascherine per i bambini”, di cui ha mostrato “con piacere” alcuni “prototipi”. Qualcuno informi Arcuri (che ha cominciato a pensare) che le mascherine per bambini esistono da mesi in gran parte del mondo e che a Praga è stato fatto persino un concorso per quella più bella!

Comunque, vista l’efficacia del provvedimento, il governo vuole prolungare lo stato di emergenza per altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2021.

Un paese in stato di emergenza perenne è l’assicurazione sulla propria vita che Giuseppi cerca di giocare come carta della disperazione. E mentre manda a picco il paese, parlandoci una volta di Padre Pio e un’altra della sua mamma, Giuseppi con i suoi tirapiedi è ormai impegnato ad attaccare ogni giorno il paese reale, colpevole di smascherare la mole di fandonie che lui ci dispensa come realtà. Giuseppi è il nostro Chavez, l’Avvocato del popolo impegnato a ridurre l’Italia come il Venezuela. A meno che qualcuno lo fermi.