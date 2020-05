ARCURI E’ IL TERMOMETRO DI GIUSEPPI. ED E’, PURTROPPO, IL TERMOMETRO CHE HANNO INFILATO ALL’ITALIA

Ieri Federfarma e Confindustria hanno denunciato che il Paese non è solo senza mascherine : mancano anche i guanti, i grembiuli e – cosa ancora più grave – l’alcol.

“Arcuri è malconsigliato”, hanno detto diplomaticamente per lasciare intendere ciò che l’italiano dotato di intelligenza media già sa. Per tutta risposta l’ Ebete ha scaricato le colpe sui “distributori che mentono, le farmacie che vendono sottobanco” e altri Untori Cattivi quasi che Il suo lavoro non sia proprio quello di controllare – ammesso e non concesso che i distrIbutori siano dei farabutti – se i 12 milioni di pezzi esistono effettivamente o no, e come i suoi amici cinesi li hanno confezionati.

Ma la storia purtroppo non è solo questa.

La storia vera è che la grottesca Telenovela Arcuri è il termometro, la spia, l’indicatore di ogni altro comparto del Governo Giuseppi. Le mascherine non ci sono così come non ci sono le Casse Integrazioni (colpa delle Farmacie per le prime, delle Regioni per le seconde) , l’alcol non c’è come non c’è alcun finanziamento per migliaia di imprese in corsa verso il fallimento (colpa dei Distributori per il primo, delle Banche per il secondo) , i grembiuli e i guanti non esistono come non esistono i 400 miliardi dl “poderoso intervento” e i “finanziamenti europei” (colpa dei produttori per i primi, dei Cattivi AntiEurobond per i secondi). Volete girare lo sguardo altrove ? Prego: parlate con i Presidi delle scuole medie o con ogni assessore regionale all’ istruzione per sapere cosa ne pensano della Azzolina, dei suoi esami e della sua “riorganizzazione scolastica”. Parlate con i ristoratori e i baristi. Parlate con i Sindaci.Parlate con chiunque abbia avuto a che fare, abbia anche fatto una sola riunione, con personale del Governo. Parlate con chi credeva al Decreto di Marzo, divenuto di Aprile e sparito a Maggio. Perchè più si parla – o meglio, più si ascolta – più si capisce che l’ Ebete Arcuri non è un arrogante isolato. E’, purtroppo, solo la rappresentazione più pubblica ed esposta del gruppo di Prepotenti-Ignoranti nelle mani dei quali – un po’ per caso, un po’ per disgrazia e un po’ per colpa nostra – è finito il paese in questo momento. ll guaio, il vero guaio, è che finchè c’era da rinchiudere l’Italia in casa spaventandola per il Mostro Virus, tutto era relativamente più facile, a colpi di Ordinanze, Esercito e Polizia. Ora che c’è da infilare il Termometro all’Italia economicamente allo stremo, appare chiaro chi sono costoro. Gente che può solo portare un Paese al caos, all’ultimo scalino della povertà e del declino. Degli Incapaci veri, degli inabili, degli inadatti. Sgomberarli subito non è un diritto civile : è un dovere civico per chi vuole decentemente ancora un po’ di bene a questo Paese.

Giovanni Negri