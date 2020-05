Almeno 500 italiani ancora bloccati in Argentina e abbandonati dalla Farnesina

Dall’Argentina mi segnalano che almeno 500 italiani sono ancora bloccati. Il governo argentino ha permesso due voli per Roma al prezzo di 800 euro a biglietto cui è stata aggiunta una tassa del 30%. L’Ue ha stanziato fondi per i voli di rimpatrio che coprono il 70% delle spese del volo, che altri Paesi hanno utilizzato. L’Italia ne ha usufruito con un volo da Tokyo per sole 37 persone. Si lamentano del fatto che Di Maio non sta utilizzando quei soldi, e anche del fatto che i media non ne parlano e i politici interpellati non rispondono.

Silvia Romano ha passato la sua prima notte a casa, a Milano. Si cominciano a delineare i retroscena che hanno portato alla sua liberazione, per cui i Servizi si sarebbero appoggiati sulla Turchia, che ha molti collegamenti in Somalia, ma anche sul Qatar, dove si è svolta la trattativa finale col pagamento del riscatto. I soldi, almeno un milione e mezzo, secondo il portavoce di Al Shabaab non saranno usati solo per acquistare armi ma anche per la popolazione civile. Nel mirino dei giudici la Ong Africa Milele: “Non ha valutato i rischi che Silvia correva”.

La Germania rischia la procedura europea per la sentenza del Tribunale Costituzionale Federale sulla Bce.

Cinque nuovi contagiati a Wuhan fanno temere una seconda ondata.

Per Bolsonaro, il 70% dei brasiliani prenderà comunque il virus.

Elon Musk riapre lo stabilimento Tesla: “pronto a farmi arrestare”.

La Francia riapre. Per un contagio invece la Corea del Sud rinvia la riapertura delle scuole.

Secondo Worldmeters, 4.271.688 casi di Coronavirus nel mondo, con 287.613 morti e 1.535.093 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.385.834, davanti ai 268.143 della Spagna, 232.243 della Russia, 223.060 del Regno Unito, 219.814 dell’Italia, 177.423 della Francia, 172.576 della Germania, 169.594 del Brasile, 139.771 della Turchia, 109.286 dell’Iran, 82.919 della Cina, 71.339 dell’India, 69.981 del Canada, 68.822 del Perù, 53.779 del Belgio, 42.788 dei Paesi Bassi, 41.014 dell’Arabia Saudita, 36.327del Messico, 32.081 del Pakistan, 30.344 della Svizzera, 30.063 del Cile, 29.509 dell’Ecuador, 27.679 del Portogallo, 26.670 della Svezia, 24.671 di Singapore, 23.906 della Bielorussia, 23.623 del Qatar, 23.135 dell’Irlanda, 18.878 degli Emirati Arabi Uniti, 16.660 del Bangladesh, 16.561 della Polonia, 16.526 di Israele, 16.023 dell’Ucraina, 15.961 dell’Austria, 15.847 del Giappone, 15.588 della Romania, 14.749 dell’Indonesia, 11.613 della Colombia, 11.350 delle Filippine, 10.936 della Corea del Sud, 10,652 del Sudafrica, 10.634 della Repubblica Dominicana, 10.591 della Danimarca, 10.176 della Serbia. Come vittime gli Usa con 81.795 precedono il Regno Unito con 32.065, l’Italia con 30.739, la Spagna con 26.744, la Francia con 26.643, il Brasile con 11.653, il Belgio con 8.761, la Germania con 7.661, l’Iran con 6.685, i Paesi Bassi con 5.456, il Canada con 4.993, la Cina con 4.633, la Turchia con 3.841, il Messico con 3.573, la Svezia con 3.256, l’Ecuador con 2.145, la Russia con 2.116, l’India con 1.986, il Perù con 1.961, la Svizzera con 1.845, l’Irlanda con 1.467, il Portogallo con 1.144, l’Indonesia con 1.007