TE LA DO IO LA MASCHERINA. TELEPUNTATA N. 18

Riassunto delle puntate precedenti.

E niente, Capitan Arcuri e il Governo Giuseppi avevano detto che Lunedì 4 Maggio in almeno 50.000 punti vendita si sarebbero venduti 12 milioni di Mascherine al prezzo bloccato di 50 centesimi l’una. Purtroppo però quel lunedì i punti vendita non c’erano. Maledetti nemici. E non c’erano neanche i 12 milioni di mascherine. E quelle che c’erano erano contraffatte, anche se era roba degli amici cinesi. Allora Capitan Arcuri se l’è presa con le Farmacie: perchè le farmacie sono le vere cattive. Proprio come le Banche e le Regioni. Le farmacie non danno le mascherine a 50 cents così come le banche non danno i soldi gratis alle imprese che Giuseppi aveva promesso un mese fa. E le banche sono cattive e non danno soldi perchè le banche non vogliono fare “l’atto d’amore” richiesto da Guseppi , così come sono cattive le regioni che non pagano le casse integrazioni. Colpa loro. Allora Capitan Arcuri mercoledì è passato all’attacco: “Le farmacie non vogliono? Noi venderemo le mascherine a prezzo bloccato nelle tabaccherie”. Ma qualche giorno dopo in tabaccheria si trovavano le sigarette, e non le maledette mascherine. Anche le tabaccherie non volevano fare “un atto di amore”. Niente. E niente mascherine, tutte desaparecide. Allora adesso interviene Giuseppi, che con l’ausilio di Padre Pio farà ricomparire miracolosamente le mascherine, il cui prezzo adesso è cambiato: da 0,50 a 1,50. E tutti pensano che da lunedì prossimo ritroveranno le mascherine. Ma non è vero. Perchè intanto Capitan Arcuri……..

Giovanni Negri