OMAR. CHIAMATEMI OMAR. MI SONO CONVERTITO. [ Le Avventure di Capitan Arcuri – Telepuntata 19 ]

Riassunto delle Puntate Precedenti. Inseguito da cento imprenditori che lo hanno accusato con una lettera aperta a Giuseppi perchè “Ci ha indotti ad avviare la produzione di mascherine mentre trattava con altri, e adesso caro Presidente le fatture a chi le mandiamo? le mandiamo a lei?”, Capitan Arcuri fa lo slalom tra le farmacie che non hanno le mascherine, le tabaccherie che rifiutano di distribuirle e i Comuni che ne richiedono alcuni milioni. Intanto anche le Regioni lo cercano: “Ci ha mandato i tamponi, peccato che non ci abbia mandato i reagenti – dicono tutte insieme – e il piccolo particolare è che un tampone senza reagente non si può fare”. Anche l’Istituto Superiore di Sanità lo tratta ormai con distacco e gli ha voltato le spalle: “Ognuno faccia come può, che è meglio”. Il guaio è però che adesso lo cerca, anzi lo bracca anche Giuseppi, incazzato come un toro perchè ha già dovuto portare a 1,5 il prezzo della mascherina che Capitan Arcuri aveva fissato con la solenne promessa “costeranno solo 0,50 e saranno distribuite da Lunedì 4 maggio in 50.000 punti vendita”. Così, inseguito da tutti e in ogni dove, Capitan Arcuri la notte scorsa aveva pensato di rifugiarsi alla Protezione Civile. Ma secondo voci insistenti, nelle ultime ore avrebbe pensato a un’altra mossa per sparigliare le carte. Starebbe per atterrare con un piccolo jet privato a Ciampino per consegnarsi alle autorità italiane. Avvolto in un lungo Caffetano bianco e con quattro mascherine a coprirlo dal mento alla fronte, avrebbe già pronta la dichiarazione: “Mi sono convertito. Il mio nuovo nome è Omar. Chiedo asilo politico e devo fare qui in aeroporto la quarantena”.

Giovanni Negri