ITALIA-GERMANIA, CROLLA LA FIDUCIA

“Gli italiani si sentono sempre meno europei e sempre più disillusi dall’euro-zona. È una tendenza che dura da molti anni. In poco più di un anno la fiducia verso la Germania è letteralmente caduta: 16 punti in meno”. Lo scrive oggi Ilvo Diamanti commentando il sondaggio Demos-Repubblica, una rilevazione persino generosa rispetto ad analoghe indagini demoscopiche. Ma se la disillusione verso la UE a trazione tedesca non è certo una sorpresa, colpisce invece l’anno dal quale inizia l’inesorabile caduta libera della fiducia italiana verso Berlino e Bruxelles, che consuma un credito un tempo quasi imponente, ora ridotto al lumicino.

E’ il 2012 l’annata della svolta, il primo degli otto anni che determinano l’odierna, ampia crepa di fiducia. Una data non casuale, coincidente con il 23 Luglio 2012, quando all’unanimità il Parlamento italiano approva il Fiscal Compact, il principio d’acciaio del pareggio di bilancio che già da alcuni anni è l’unico, autentico faro ispiratore della politica economica imposta dalla UE. Votano Sì tutti gli schieramenti politici, senza colpo ferire. E’ quello il battesimo delle due posizioni culturali che ancora oggi sono le due facce della stessa medaglia: quella dell’impotenza italiana davanti alla UE, dell’incapacità nazionale di concepire e progettare una politica economica autonoma, dell’incapacità di impedire l’impoverimento del Paese e disegnarne lo sviluppo possibile.

Vota Sì, zitta e muta, la Sinistra che presto sarà quella del “Ce lo chiede l’Europa”, del “Ci vuole più Europa”, del “Sempre e comunque con l’Europa”. Vota Sì, muta e zitta, la Destra che presto sarà quella dell’Antieuropeismo straccione, del fronte populista contrario all’Europa solo perchè questa rifiuta di aprire i cordoni della borsa, un’Europa alla quale si sa solo chiedere la mancia del cameriere.

Un solo deputato, quel 23 luglio 2012, si levò a parlare contro il Fiscal Compact. E solo lui votò contro. Forse è giusto ricordarlo oggi, mentre la fiducia degli italiani verso la Germania crolla e mentre la stessa economia tedesca è afflitta da una crisi che non ha precedenti. Quel deputato era Antonio Martino, figlio del liberale Gaetano Martino che della UE e dei suoi trattati fu uno dei padri. E queste furono le parole di Martino alla Camera dei Deputati:

“Signor Presidente, non posso votare questo provvedimento, che reputo inaccettabile. Colleghe e colleghi, da sempre i liberali hanno ritenuto il principio del pareggio di bilancio una regola essenziale di trasparenza nella gestione della cosa pubblica. A quella regola, Marco Minghetti, dopo aver annunciato il raggiunto pareggio di bilancio il 16 marzo del 1876, sacrificò l’esistenza della sua parte politica, perché due giorni dopo, il 18 marzo, la Destra politica venne spazzata via dalla storia d’Italia. Luigi Einaudi volle che il principio del pareggio di bilancio – e lo volle insieme ad Ezio Vanoni – venisse incluso della nostra Costituzione all’articolo 81. Ma il pareggio di bilancio è cosa sacrosanta quando la spesa pubblica è inferiore al 10 per cento, com’era al tempo di Minghetti, quando la spesa pubblica è intorno al 30 per cento, come era al tempo di Einaudi, ma è una regola insensata quando la spesa pubblica supera il 50 per cento del reddito nazionale. A breve tempo, con le cadenze imposte dal fiscal compact, non potremo raggiungere quell’obiettivo con quelle riforme che modifichino gli entitlements, quelle spese che, a legislazione invariata, non possono essere controllate.

Tenteremo, quindi, di raggiungerlo aumentando ulteriormente la pressione fiscale. Le nostre imprese – lo ha sostenuto il presidente di Confindustria – già sopportano il 62,2 per cento di oneri tributari e contributivi, contro il 45,5 per cento della media europea. A che livello vogliamo portare la pressione sulle imprese, all’80-90 per cento? E il contribuente medio dovrà versare il 52 per cento allo Stato? E quelli sopra alla media quanto dovranno versare?

Questo provvedimento significa un trasferimento di sovranità in materia di bilancio. Il bilancio non è una delle tante attività dello Stato; il bilancio è il centro dell’attività economica dello Stato. Noi rinunziamo alla sovranità nazionale a favore di chi? Dove sono gli Stati Uniti d’Europa a favore dei quali dovremmo rinunciare alla sovranità nazionale? Ma è poi necessario rinunciare alla sovranità nazionale in materia di bilancio, perché abbiamo un’unica moneta?

No: gli Stati Uniti hanno un’unica moneta. I cinquanta Stati usano il dollaro, ma ogni Stato è libero di compiere le sue scelte in materia di bilancio e ne sopporta le conseguenze. Anche le Contee sono libere di compiere le loro scelte in materia di bilancio e ne supportano le conseguenze e la FED non è mai intervenuta per salvare uno Stato o una Contea, né è intervenuto mai il Governo federale.

Colleghe e colleghi, Benedetto XV sosteneva che la prova dell’origine divina della Chiesa è data dal fatto che i chierici non sono ancora riusciti a distruggerla. La prova della bontà dell’ideale europeo è data dal fatto che gli eurosauri e gli euroentusiasti non sono ancora riusciti a screditarla”.

Il resto, tutto il resto sino alle odierne ridicole danze intorno ai vari (non) Eurobond, Coronabond, Mes incondizionati, Recovery Fund inesistenti, è stato a ben vedere solo una conseguenza di quella scellerata scelta del 2012. Ed è solo tornando indietro da quella scelta che sarà possibile conquistare una consapevolezza meno infantile di fronte al fallimento di questa UE, riconsegnando alla politica – tanto alla destra quanto alla sinistra dell’impotenza – la forza di ricominciare a pensare e realizzare una politica economica capace di porre al centro l’Italia per come è, e per come purtroppo è stata ridotta lungo otto anni all’insegna di un Dogma tanto astratto quanto vano. Costato una marea di miliardi e un’irrimediabile crisi di fiducia.