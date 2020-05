I NIPOTINI DI GIULIETTO CHIESA, IL GRANDE SATANA E IL CORRIERE DELLA SERA

Bonanima Giulietto Chiesa non ci intratterrà più, purtroppo, con i suoi memorabili pezzi che ci spiegavano come persino la diarrea del cane del vicino di casa fosse con assoluta certezza e prove inconfutabili il frutto di un torbido disegno della Casa Bianca, e come il lider Maximo Fidel intrattenesse a L’Avana i detenuti politici in splendidi hotel a 5 stelle. Ma i suoi nipotini, va detto, sono splendidamente proliferati e di questi tempi li trovate un po’ ovunque. Sono tanti, fanno tenerezza e danno il loro meglio dai teleschermi progressisti e sui giornali europeisti con sede fiscale Amsterdam.

Riconoscere una / un nipotino di Giulietto Chiesa non è del resto difficile: basta guardare il linguaggio dei corpi, il sorriso allusivo, le battutine che trasudano intelligenza. Si: perché il nipotino di Giulietto Chiesa di questi tempi ha un chiodo fisso stampato in fronte. Che non è il Virus, l’Onestah, il Socialismo, l’Etica Pubblica (tutte cose ottime che vengono dopo), ma è Donald Trump. Il Grande Satana. E allora via con questo tipo di frasi quotidiane: “Trump, che cerca a tutti i costi un nemico per risalire nei sondaggi, ora accusa la Cina”; “Trump, che vuole cacciare Fauci e deve distogliere l’attenzione dalle condizioni sanitarie negli Usa, punta il dito su Pechino”; “Trump, che ha gestito in modo catastrofico la Pandemia, ora accusa la Cina”. E via di questo passo. No: a loro non importa che tutti i maggiori virus dell’epoca contemporanea siano nati e si siano moltiplicati nella Cina retta da un regime di mentitori seriali la cui falsificazione sistematica della verità è costata sinora al mondo circa 250.000 vittime. Ne’ importa che ormai a chiedere brutalmente verità, chiarezza e soprattutto una commissione internazionale di controllo siano 20 governi delle più diverse aree del Mondo – e persino pateticamente, in questi ultimi giorni, l’Italia con i piccoli semi-ministri Amendola e Guerini, nel tentativo di correggere la Linea Mattarella di Eterna Amicizia con Pechino annunciata e perseguita a inizio pandemia.

No: a loro interessa snidare e spiegare il Complottismo del Grande Satana Americano, che nonostante i giuramenti del Mondo Scientifico e di tutta la Comunità Scientifica (sic) insiste nel dire il Falso contro gli amichevoli, collaborativi, progressisti amici di Pechino e della Via della Seta. Volete un fulgido esempio? Da giorni il Corriere della Sera, che fa tenerezza perché è retto da quella che fu un’ottima sezione del vecchio PCI anni ‘80 del secolo scorso (con annessi editoriali di autorevoli commentatori autonomi quali Walter Veltroni e Luciano Violante) da giorni fa dell’articolo Manifesto di Sandro Modeo la propria bandiera. Questo, tanto per capirci, l’incipit:

“ I Napalm 51 dell’infosfera — i veri protagonisti dell’infodemia in corso — hanno in questa fase ottimi sostegni: l’Amministrazione di quella che resta, chissà per quanto, la superpotenza egemone (leggi le dichiarazioni del 15 aprile del Segretario di Stato Mike Pompeo, con tanto di indagine dell’intelligence annunciata); altri governi occidentali, anche se con posizioni più sfumate (Macron); un Nobel della Medicina (Luc Montagnier), il cui totale (e ormai pluridecennale) discredito presso la comunità scientifica può venire letto da alcuni — a rovescio — come una forma di eresia illuminata; un certo numero di «addetti ai lavori», ben compendiati in un’inchiesta di Jeanna Bryner per Live Science.

L’occasione mancata dei Complottisti è una tesi nota : l’agente patogeno SARS-CoV-2 (alla base della sindrome Covid-19) potrebbe essere «scappato al controllo» del «laboratorio» di Wuhan (in realtà il locale Istituto di Virologia). Nella versione hard, il virus sarebbe stato deliberatamente «manipolato ad hoc». E via di questo passo.

Tutto chiaro, no? Non è in corso una pandemia originata in Cina. È in corso una Infodemia originata alla Casa Bianca, dal Grande Satana. E poco importa che ormai decine di virologi e scienziati apertamente affermino che con ogni probabilità il virus sia frutto di un incidente all’interno del laboratorio di Wuhan; e ancor meno importa che decine di atleti di ogni parte del mondo abbiano cominciato a raccontare ciò che è loro successo a Wuhan lo scorso ottobre, durante le Olimpiadi militari. Sono tutte falsità. Sono propaganda fake news della Casa Bianca. Sono tutte trame del Grande Satana. Parola del vecchio compagno Giulietto. E dei suoi nipotini Grandi Giornalisti.

Giovanni Negri