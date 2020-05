Modello Singapore, un cane robot per distanziare le persone nei parchi

A Singapore in azione un robot distanziatore per mantenere lontane le persone.

Il Viminale intensifica i controlli per il primo weekend della fase 2.

Nell’anniversario dell’assassino di Aldo Moro Mattarella ricorda che sul terrorismo “ricordare è un dovere”.

Gli Stati Uniti raggiungono il record di disoccupazione dai tempi della Grande Depressione. Il Pil britannico conosce il maggior crollo da 300 anni.

Positiva Katie Miller, moglie del consigliere di Trump.

Nello Stato di Washington boom dei Covid 10 party: incontri di giovani apposta per ammalarsi e sviluppare l’immunità.

Possibile nuovo focolaio di infezione in Francia per un funerale.

Il governo cinese manifesta preoccupazione per un possibile ritorno del contagio dalla Corea del Nord. Che intanto mette in funzione una nuova base missilistica.

In Venezuela sono arrivati militari russi per partecipare alla caccia ai ribelli antichavisti. A Mosca non si celebrano però i 75 anni dalla vittoria sulla Germania nazista con la tradizionale parata, mentre invece celebra la Bielorussia. Intanto la Russia continua a registrare oltre 10.000 nuovi casi ogni giorno.

Un ex prigioniero politico tibetano è morto il 7 maggio come conseguenza delle torture sofferte in carcere.

La Corte Suprema del Malawi ha invalidato le elezioni presidenziali che lo scorso anno avevano portato alla vittoria di Peter Mutharika e che erano state contestate dall’opposizione.

Definito da Lancet “la più grande minaccia alla lotta al virus”, Bolsonaro organizza una grigliata per 3000 sostenitori.

Il riscaldamento globale porterà in Europa le zanzare della febbre gialla Secondo uno studio dell’Imperial College di Londra e dell’Università di Tel Aviv, con l’aumento delle temperature questi parassiti potrebbero trovare già nel 2030 un habitat favorevole in Spagna, Portogallo, Grecia e Turchia.

Secondo Worldmeters, 3.939.553 casi di Coronavirus nel mondo, con 276.269 morti e 1.387.527 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.322.163, davanti ai 260.117 della Spagna, 217.185 dell’Italia, 211.364 del Regno Unito, 187.859 della Russia, 176.079 della Francia, 170,588 della Germania, 146.894 del Brasile, 135.569 della Turchia, 104.691 dell’Iran, 82.887 della Cina, 66.434 del Canada, 61.847 del Perù, 59.765 dell’India, 52.011 del Belgio, 42.093 dei Paesi Bassi, 35.432 dell’Arabia Saudita, 28.818 dell’Ecuador, 31.522 del Messico, 30.207 della Svizzera, 27.474 del Pakistan, 27.268 del Portogallo, 25.972 del Cile, 25.265 della Svezia, 22.541 dell’Irlanda, 21.707 di Singapore, 21.101 della Bielorussia, 20.201 del Qatar, 16.793 degli Emirati Arabi Uniti, 16.436 di Israele, 15.774 dell’Austria, 15.575 del Giappone, 15.366 della Polonia, 14.811 della Romania, 14.710 dell’Ucraina, 13.112 dell’Indonesia, 13.134 del Bangladesh, 10.840 della Corea del Sud, 10.463 delle Filippine, 10.218 della Danimarca, 10.051 della Colombia. Come vittime gli Usa con 78.616 precedono il Regno Unito con 31.241, l’Italia con 30.201, la Spagna con 26.299, la Francia con 26.230, il Brasile con 10.017, il Belgio con 8.521, la Germania con 7.510, l’Iran con 6.541, i Paesi Bassi con 5.359, la Cina con 4.633, il Canada con 4.569, la Turchia con 3.689, la Svezia con 3.175, il Messico con 3.160, l’India con 1.986, la Svizzera con 1.823, la Russia con 1.723, il Perù con 1.714, l’Ecuador con 1.704, l’Irlanda con 1.429, il Portogallo con 1.114.