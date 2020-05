La Corte Ue contro la Consulta tedesca: sulla Bce decidiamo noi

La Corte di Giustizia Ue contro il Tribunale Costituzionale Federale tedesca sul Quantitative easing: “nostre sentenze vincolanti per i singoli Paesi”.

Brusaferro: la curva decresce in tutte le Regioni.

Bolzano riapre bar e parrucchieri da lunedì. Il governo impugna il provvedimento.

Scontro fra Unione europea e Cina sull’origine del coronavirus. Lo scrive il Financial Times riferendo che “l’Ue ha accusato la Cina di censurare un articolo co-firmato dagli ambasciatori in Cina degli Stati membri dell’Ue” e pubblicato sul China Daily, voce del Pcc, “rimuovendo un riferimento allo scoppio del coronavirus in Cina”. “È deplorevole vedere che la frase sulla diffusione del virus sia stata modificata”, ha detto Nicolas Chapuis, ambasciatore europeo a Pechino, al Ft. La parte dell’articolo rimossa indicava che “il coronavirus si è originato in Cina e poi si è diffuso nel resto del mondo”. “La delegazione Ue in Cina – ha spiegato Bruxelles – era stata informata che la lettera” aperta “poteva essere pubblicata sul China Daily” solo con l’ok del ministro degli Esteri di Pechino. “La delegazione aveva quindi espresso la sua preoccupazione sulla richiesta di togliere una frase in riferimento all’origine e alla diffusione del coronavirus, ma ha deciso comunque di pubblicare”, pur “con grande riluttanza, poiché ha ritenuto importante comunicare le sue priorità politiche chiave”, come quelle “sui diritti umani, la lotta ai cambiamenti climatici e il Coronavirus Global Response”. Il Financial Times sottolinea che “la censura è l’ultimo esempio degli sforzi di Pechino per far fronte a chi l’accusa di avere gestito male i primi giorni della pandemia, che si ritiene abbia avuto inizio nella città cinese di Wuhan alla fine del 2019”. Un tema caldo che tocca anche gli Stati Uniti, con il presidente Trump che da settimane ha puntato il dito contro Pechino e la sua narrativa sul coronavirus.

5 morti a Tripoli in un attacco nei pressi della residenza dell’ambasciatore italiano.

Secondo Worldmeters, 3.939.553 casi di Coronavirus nel mondo, con 271.410 morti e 1.355.788 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.292.879, davanti ai 260.117 della Spagna, 215.858 dell’Italia, 206.715 del Regno Unito, 187.859 della Russia, 174.191 della Francia, 169.430 della Germania, 136.519 del Brasile, 133.721 della Turchia, 104.691 dell’Iran, 82.886 della Cina, 64.922 del Canada, 58.526 del Perù, 56.516 dell’India, 52.011 del Belgio, 41.774 dei Paesi Bassi, 33.731 dell’Arabia Saudita, 30.298 dell’Ecuador, 30.207 della Svizzera, 29.616 del Messico, 26.715 del Portogallo, 25.837 del Pakistan, 24.623 della Svezia, 24.581 del Cile, 22.385 dell’Irlanda, 21.707 di Singapore, 20.168 della Bielorussia, 18.890 del Qatar, 16.793 degli Emirati Arabi Uniti, 16.409 di Israele, 15.774 dell’Austria, 15.477 del Giappone, 15.200 della Polonia, 14.811 della Romania, 14.195 dell’Ucraina, 13.112 dell’Indonesia, 13.134 del Bangladesh, 10.822 della Corea del Sud, 10.463 delle Filippine, 10.083 della Danimarca. Come vittime gli Usa con 76.942 precedono il Regno Unito con 30.615, l’Italia con 29.958, la Spagna con 26.299, la Francia con 25.987, il Brasile con 9.265, il Belgio con 8.521, la Germania con 7.392, l’Iran con 6.541, i Paesi Bassi con 5.288, la Cina con 4.633, il Canada con 4.408, la Turchia con 3.641, la Svezia con 3.040, il Messico con 2.961, l’India con 1.895, la Svizzera con 1.810, la Russia con 1.723, l’Ecuador con 1.654, il Perù con 1.627, l’Irlanda con 1.403, il Portogallo con 1.105.