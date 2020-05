Sono Arcuri un grande Fico / di Giuseppi buon Amico / non è vero che son pazzo / solo non capisco un caz..o

Non dall’acqua il vino, ma dalle mascherine il whisky. Capitan Arcuri è riuscito nell’impresa impossibile di creare il mercato nero delle mascherine, come ai tempi del proibizionismo. Per compiere il secondo miracolo di Cana è bastato che pronunciasse le parole magiche: “Mai più una mascherina se non a 50 centesimi, in migliaia di negozi, subito”. E d’incanto le mascherine sono sparite, sigillate nei magazzini. Salvo riapparire sottobanco dopo qualche giorno nel mercato nero.

“Sentenze da liberisti sul divano con un cocktail in mano”, aveva replicato sprezzante Capitan Arcuri a chi gli aveva subito obiettato che il prezzo lo fa il mercato e che il problema era la scarsità delle mascherine che lui, Super Commissario, e non altri, avrebbe dovuto procurare.

“Da Lunedi prossimo e in tutta Italia saranno vendute in cinquantamila punti vendita”, aveva ripetuto più tronfio che mai nel week end, e giurando che “saranno proposte tutte, rigorosamente, a 50 centesimi”.

Ieri, di fronte ai primi farmacisti disertori, il nostro eroe come un novello Napoleone al cui schioccar di dita tutti si mettono sull’attenti, è sbottato: “Se non le vendono le farmacie, le farò vendere dalle tabaccherie”. Ammesso e non concesso che questi 12 milioni di mascherine al giorno effettivamente esistano.

Capitan Arcuri non solo è riuscito a creare il mercato nero delle mascherine, ma anche quello delle mascherine scadute e scadenti. Perché come in tutti i proibizionismi quello che trionfa è il prodotto contraffatto. Il derivato di mascherina.

Nel bel mezzo del virus abbiamo scoperto l’Al Capone della mascherina. E anche l’app cambierà nome: non più Immuni, ma The Untouchables, Gli intoccabili.