Il ministro Amendola chiede un’indagine sul comportamento della Cina

Il ministro degli Affari Europei Amendola dice che “serve un’indagine sul comportamento della Cina”.

In Italia il numero dei guariti ha superato quello dei malati.

I vescovi chiedono di regolarizzare i 600.000 lavoratori immigrati in Italia.

Dal 18 maggio iniziano a riaprire ristoranti, bar e parrucchieri.

Polemica sulle mascherine da 50 centesimi: introvabili.

Creato il nuovo tribunale indipendente di Facebook, per decidere sulle vertenze tra società e utenti.

Gentiloni: “la Ue è entrata nella più profonda recessione della sua storia”.

Trump dice che il Coronavirus “è peggio di Pearl Harbor e dell’11 settembre”.

Angela Merkel lascia che ogni Land gestisca la fase 2 come vuole. Ma riduce l’Iva a bar e ristoranti per facilitare la riapertura. E la Bundeslinga riparte il 15 maggio.

Rinviate le elezioni in Polonia.

In Russia, 10.000 casi al giorno per il quarto giorno consecutivo.

Mentre il Brasile diventa il sesto Paese per contagiati, anche il portavoce di Bolsonaro si ammala.

Andorra è il primo Paese al mondo che farà il test a tutti i suoi abitanti.

Il Parlamento irakeno ha votato nella notte la fiducia al premier incaricato Moustafa al-Kadhimi, ex capo dell’intelligence e considerato filo-Usa, con l’obiettivo di mettere fine a quasi sei mesi di proteste e profonde turbolenze politico istituzionali. I deputati, distanziati e forniti di guanti e mascherine per contrastare la pandemia di nuovo coronavirus, hanno approvato la nomina, mentre dietro le quinte continuavano gli scontri fra i partiti attorno a dicasteri chiave per il Paese, fra cui quello del petrolio.

In Messico i figli del Chapo Guzmán minacciano chi non rispetta la quarantena.

Una nipote di Pinochet nominata ministro della Donna in Cile.

In Argentina sta tornando il baratto.

In Australia i suicidi da coronavirus potrebbero essere più dei morti per l’infezione.

Secondo Worldmeters, 3.836.183 casi di Coronavirus nel mondo, con 265.364 morti e 1.307.608 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.263.224, davanti ai 253.682 della Spagna, 214.457dell’Italia, 201.101 del Regno Unito, 177.160 della Russia, 174.191 della Francia, 168.162 della Germania, 131.744 della Turchia, 126.611 del Brasile, 101.650 dell’Iran, 82.885 della Cina, 63.496 del Canada, 54.817 del Perù, 51.420 del Belgio, 53.045 dell’India, 41.319 dei Paesi Bassi, 31.938 dell’Arabia Saudita, 30.060 della Svizzera, 29.420 dell’Ecuador, 27.634 del Messico, 26.182 del Portogallo, 24.073 del Pakistan, 23.918 della Svezia, 23.048 del Cile, 22.248 dell’Irlanda, 20.939 di Singapore, 19.255 della Bielorussia, 17.972 del Qatar, 16.346 di Israele, 15.752 dell’Austria, 15.738 degli Emirati Arabi Uniti, 15.253 del Giappone, 14.898 della Polonia, 14.107 della Romania, 13.691 dell’Ucraina, 12.776 dell’Indonesia, 12.425 del Bangladesh, 10.810 della Corea del Sud, 10.343 delle Filippine, 10.083 della Danimarca. Come vittime gli Usa con 74.809 precedono il Regno Unito con 30.076, l’Italia con 29.684, la Spagna con 25.857, la Francia con 25.809, il Belgio con 8.415, il Brasile con 8.588, la Germania con 7.275, l’Iran con 6.418, i Paesi Bassi con 5.204, la Cina con 4.633, il Canada con 4.232, la Turchia con 3.584, la Svezia con 2.941, il Messico con 2,704, la Svizzera con 1.805, l’India con 1.787, la Russia con 1.625, l’Ecuador con 1.618, il Perù con 1.533, l’Irlanda con 1.375, il Portogallo con 1.089.