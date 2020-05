GIORNALI PERBENE E EUROPESTI. SEDE FISCALE: AMSTERDAM

Beh, dopo questi due mesi di Frittate rigirate per Giuseppi non sarà facile descrivere la realtà: MES 36 miliardi con condizioni pesantissime dettate dal simpatico Rutte , Recovery Fund che non esiste, BCE ostaggio della Bundesbank e del vangelo della Corte Costituzionale tedesca, povera Italia che si deve fabbricare un Piano B o è già alla Bancarotta.

Ma La Stampa e la Repubblica – per dirla con le parole del nuovo direttore del quotidiano torinese – lo sapranno sicuramente fare perchè sono giornali “Per Bene”.

I giornali Per Bene che nell’ultimo ventennio ci hanno spiegato che dovevamo essere sempre più europeisti, tolleranti, perdutamente innamorati del Fiscal Compact, nostalgici di Maastricht, poeti di Schengen, tifosi del Pareggio di Bilancio, fans di Monti e Letta, followers di Gentiloni e Giuseppi, soprattutto Nemici Dichiarati di quei ladri dell’evasione e dell’elusione fiscale, consumate ai danni di noi Per Bene.

Ecco, fateci solo un favore in questa Fase 2 dell’economia nazionale. Oltre ad essere Per Bene, scrivetelo per bene sotto le vostre testate. La Stampa, quotidiano di Torino, sede fiscale Amsterdam. La Repubblica, fondatore Eugenio Scalfari, sede fiscale Amsterdam. Così, per trasparenza.

Giovanni Negri