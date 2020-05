GOVERNO, ORMAI E’ CAPORETTO

Niente, non c’è un solo annuncio che ormai regga 7 giorni.

-Lunedì ci saranno 50.000 punti vendita di mascherine a 0,50 euro. Alzi la mano chi trova una mascherina a quel prezzo.

-Distribuiremo milioni di tamponi, non solo per i medici eroi: distribuzione zero, solo nel Veneto che se li è trovati.

-Arcuri aprile: Immuni è la soluzione. Arcuri ieri: Immuni arriverà a Maggio ma senza tamponi non basterà.

-Decreto Aprile. Era il pesce, prorogato dall’ 1 al 30.

-Cassa Integrazione. Non un euro a milioni di dipendenti. Si salva solo chi ancora riceve lo stipendio dall’azienda.

-Piccole Imprese che hanno chiesto un prestito alle banche per avere i 25.000 euro ? Meno di 1 su 100. Il “poderoso intervento” verificato in banca rasenta l’usura .

-Imprese da 5 a 50 milioni di fatturato? Ideona: ti aiutiamo così, facendoti entrare in azienda Cassa Depositi e Prestiti.

-Povertà. A Torino foto di code al Monte di Pietà. A Napoli foto della distribuzione di pacchi di pasta.

-Europa MES. Due mesi di narcotico “E’ ovvio , non c’è condizionalitààààà”. Cottarelli dimostra il contrario, ieri arrivano le condizioni capestro del governo olandese.

-Europa Recovery Fund . Due settimane di narcotico: “Uno straordinario successo italiano”. Poi arriva una pagina bianca. Financial Times : il Recovery Fund è già morto.

-Europa Bazooka BCE. Due mesi di narcotico: “Un formidabile scudo di 750 miliardi”. Ieri la Corte costituzionale tedesca: se l’Italia versa 15 avrà 15 e non 30, altrimenti Bundesbank esce.

Giovanni Negri