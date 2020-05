LA GERMANIA GIOCA DA SOLA E CALA L’ASSO DELLA CORTE FEDERALE. ESISTE UN PIANO B ?

Oggi la Corte costituzionale tedesca ha dato un ultimatum alla Bce e ha dichiarato guerra alla Corte di giustizia europea, eppure ancora una volta i titoli dei grandi giornali mistificano la cruda realtà. Uno per tutti, Repubblica, che titola: “La Corte tedesca conferma con riserva la legalità del Qe. Ma chiede alla Bce di chiarire”.

La verità è però assai diversa: basta leggere il testo della sentenza. Se entro tre mesi la Bce non dimostrerà che gli obiettivi del Quatitative Easing sono proporzionati rispetto agli effetti economici e fiscali, “il governo federale e il Bundestag hanno il dovere di attivarsi contro il programma di acquisto di titoli nella sua forma attuale”, e la Bundesbank dovrà cessare di partecipare a questo programma di acquisti e cominciare a vendere i titoli di Stato già acquistati.

La Corte tedesca contesta che l’Italia, il cui capitale nella Bce è pari al 15,6%, pesi negli acquisti di titoli di Stato della Banca centrale per oltre il 30%, sostenendo che non sono state date dimostrazioni sufficienti per escludere che questa sproporzione diventi un finanziamento monetario del deficit.

Insomma, il Quantitative Easing non è illegittimo, ma se non cambia entro tre mesi la Germania non potrà più partecipare.

Altro che Banca centrale europea indipendente e Corte di giustizia europea alle cui sentenze le Corti nazionali si devono attenere. La Corte costituzionale tedesca, dietro cui Angela Merkel si ripara sempre nei momenti di difficoltà, ha detto che o si fa come dicono loro o la Germania si tira fuori. Siamo insomma di fronte a una mossa che smonta in un sol colpo il castello di carte e di sogni ispirato al Mes, al Recovery Fund, alla Bce.

La cosa invereconda è che in Italia siamo ormai al terzo mese di titoli di giornali che alterano deliberatamente la realtà. Il Mes è stato presentato come privo di condizionalità, finché è dovuto arrivare Cottarelli a spiegare che le condizionalità ci sono eccome, basta scorrere il Trattato istitutivo del Mes. E se ancora si voleva una conferma ecco il governo olandese che in documento inviato al parlamento dell’Aja indica le sue condizioni per i paesi che volessero accedere alla linea sanitaria di prestiti del Mes per l’emergenza coronavirus: firma di un memorandum d’intesa da parte dei paesi beneficiari, realizzazione di un’analisi di sostenibilità del debito e prestiti di una durata inferiore a quelli che vengono normalmente concessi dal fondo salva-Stati.

Stessa solfa per il Recovery Fund sbandierato da Conte come un grande successo, impensabile fino a poche settimane fa. Il provvedimento se mai arriverà non sarà prima del 2021, ed è stato nel frattempo dichiarato già morto dal Financial Times n quanto non conterrà alcun finanziamento a fondo perduto ma solo prestiti, nè si sa in quale quantità, a quali tassi e quale durata.

L’ultimatum giunto oggi dalla Germania è però un macigno ancora più pesante. Berlino fa sapere che risponde solo alla propria Corte federale e non a quella europea. Gli effetti finanziari sull’Italia si sono visti immediatamente, con il costo del debito italiano a 10 anni che in pochi minuti è salito dall’1,76% all’1,81%.

A questo punto il governo italiano deve chiarire la situazione davanti al paese perché, al momento, è azzerato qualsiasi contributo europeo, con una Bce ostaggio della Germania, che entro tre mesi deve rendere conto alla propria Corte costituzionale all’insegna di un drastico “O fate come diciamo noi, o noi ci chiamiamo fuori”.

La Germania sta insomma giocando una propria partita nazionale, con valutazioni nazionali, con la Corte costituzionale che esige dal governo, dal parlamento e dalla Bundesbank di osservare regole di tutela dell’interesse nazionale. Così il castello di carte di Conte va in polvere, certificando che non si può fare affidamento su un solo euro di contributo Ue. Contare sui benevoli ripensamenti dell’Europa sarebbe irresponsabile. Esiste una strategia? C’è un Piano B? Occorre un’operazione di verità. Ma al momento il Governo – così abituato a talk show della domenica sembra – sembra attenersi a uno strano, pesante silenzio.