Trump: “Da Cina errore orribile, volevano nascondere il virus”. E Pechino si congratula con l’Italia

Il segretario di Stato Pompeo dice che ci sono “un mucchio di prove” che il Coronavirus è scappato da un laboratorio di Wuhan. Trump: “Da Cina errore orribile, volevano nascondere il virus”. Gli analisti ritengono che Trump voglia impostare la sua campagna elettorale sul risentimento anti-cinese, ma anche Biden farebbe lo stesso. Il Global Times di Pechino: “Pompeo mostri le prove sul laboratorio di Wuhan”. Le tensioni tra Usa e Cina affondano le Borse europee. Ma l’ambasciatore cinese si congratula con l’Italia: “amicizia imperitura”.

Inizia in Italia la Fase 2, col Paese al minimo di morti al giorno da due mesi. Giorgia Meloni: “Salvini e Berlusconi relazioni stabili, da domani posso vederli”

La Russia continua a registrare oltre 10.000 nuovi casi al giorno.

L’Ufficio del presidente sudcoreano Moon Jae-in smentisce che il leader nordcoreano Kim Jong-un abbia subito di recente un intervento chirurgico, anche di lieve entità. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci sul suo cattivo stato di salute o addirittura la sua morte. Citando l’intelligence nazionale, il ministro sudcoreano per l’Unificazione Kim Yeon-chul ha parlato di “fake news”. Ma intanto sud-coreani e nord-coreani si sono sparati alla frontiera.

Boris Johnson mantiene un tasso di popolarità del 46%, malgrado gli attacchi della stampa e il fatto che il Regno Unito stia per superare l’Italia come Paese europeo con più morti. Secondo l’Observer, un bambino su cinque nel Regno Unito soffrirebbe la fame per via del lockdown.

Per la prima volta dall’inizio del lockdown il 25 marzo, la Nuova Zelanda non ha registrato nessun nuovo caso di coronavirus. La Nuova Zelanda ha adottato il modello della Social Bubble. Una “famiglia allargata” che può essere estesa a persone sole ma che non può “contaminarsi” con altre bolle. Vi viene attribuito il successo del primo ministro Jacinta Andern nel gestire l’emergenza. L’Australia sta proponendo di farla evolvere in una “travel bubble” in modo da consentire anche viaggi tra i due paesi.

I Paesi africani intendono cogliere l’occasione del Coronavirus per chiedere la cancellazione totale del debito.

Dopo aver perso in Borsa 50 miliardi di dollari in tre mesi Warren Buffett vende tutte le sue azioni in compagnie aeree.

Maduro denuncia un tentativo di invasione di militari ribelli che avrebbe fatto 8 morti. L’azione rivendicata da un gruppo di militari antichavisti.

Scontro tra Bolsonaro e Moro: l’ex-ministro della Giustizia presenta le prove della sua accusa di interferenza politica nella Polizia, il presidente lo definisce “Giuda”.

Come le piaghe bibliche: allarme negli Stati Uniti per un attacco di calabroni giganti venuti dall’Asia che staccano la testa alle api.

L’Isis all’attacco nel Nord Sinai: almeno 10 fra soldati e ufficiali sono rimasti uccisi o feriti nell’esplosione che ha investito un mezzo militare. In risposta, l’esercito ha lanciato un’offensiva in cui sono morti 8 jihadisti.

Secondo Worldmeters, 3.580.202 casi di Coronavirus nel mondo, con 248.452 morti e 1.159.219 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.188.421, davanti ai 247.122 della Spagna, 210.717 dell’Italia, 186.599 del Regno Unito, 168.693 della Francia, 165.664 della Germania, 145.268 della Russia, 126.045 della Turchia, 101.826 del Brasile, 97.424 dell’Iran, 82.880 della Cina, 59.474 del Canada, 49.906 del Belgio, 40.571 dei Paesi Bassi, 45.928 del Perù, 42.670 dell’India, 29.905 della Svizzera, 29.538 dell’Ecuador, 25.282 del Portogallo, 27.011 dell’Arabia Saudita, 21.506 dell’Irlanda, 22.317della Svezia, 23.471 del Messico, 20.186 del Pakistan, 19.663 del Cile, 18.778 di Singapore, 16.705 della Bielorussia, 16.237 di Israele, 15.597 dell’Austria, 15.551 del Qatar, 14.877 del Giappone, 13.937 della Polonia, 14.163 degli Emirati Arabi Uniti, 13.163 della Romania, 12.331 dell’Ucraina, 11.192 dell’Indonesia, 10.801della Corea del Sud, 10.143 del Bangladesh. Come vittime gli Usa con 68.602 precedono l’Italia con 28.884, il Regno Unito con 28.446, la Spagna con 25.264, la Francia con 24.895, il Belgio con 7.844, la Germania con 6.866, il Brasile con 7.051, l’Iran con 6.203, i Paesi Bassi con 5.056, la Cina con 4.633, il Canada con 3.682, la Turchia con 3.397, la Svezia con 2.679, il Messico con 2.154, la Svizzera con 1.762, l’Ecuador con 1.564, l’India con 1.395, la Russia con 1.356, l’Irlanda con 1.303, il Perù con 1,286 il Portogallo con 1,043.