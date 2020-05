MAFIOSO SARAI TU

E’ quasi un piacere vedere in Tv i Grandi Inquisitori Di Matteo e Bonafede darsi in pratica del Mafioso e dell’ Imbecille , confermando l’antica legge secondo la quale il ghigliottinatore finisce ghigliottinato. Resta una sola domanda : davanti a un membro del CSM che dice al Ministro che la sua nomina al governo è stata bloccata dalla Mafia e guarda un po’ adesso i mafiosi vanno ai domiciliari, il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Sergio Mattarella non ha proprio niente da dire ? E’ forse troppo impegnato nell’organizzazione di un prossimo concerto al Quirinale “per l’amicizia Italia-Cina” ? O dopo aver vergognosamente taciuto sul calvario inflitto da questi personaggi al Generale Mori – l’uomo reo di avere arrestato Totò Riina e proiettato la luce su Mafia&Appalti – ora fa Ponzio Pilato pure su questo miserabile spettacolo ?

Giovanni Negri