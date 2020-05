LA DEMENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’

Mi accade ogni tanto di pensare con sconcerto a quanti – votando +Europa – credevano di votare “radicale” e non pensavano di finire così: gente portata attraverso Tabacci,Bonino, Magi all’ammasso del Governo Giuseppi 5 Stelle. Ora siamo però al salto di qualità. Quale impasto di sottocultura non democratica, razzista, oligarchica , velleitaria può spingere a proporre che l’emergenza sanitaria sia gestita dall’Unione Europea ?

Dentro questo minestrone c’è un po’ di tutto : il prostrarsi davanti a una struttura tanto a-democratca (non eletta, non controllata), a-liberale, a-federalista quanto chissà perchè meritevole di avere in mano la salute delle persone, di fatto la loro vita ; il pregiudizio razzista contro l’ italiano ignorante e in quanto tale incapace di gestire la sanità rispetto a chiunque sia nato a Francoforte, a Lisbona, ad Amsterdam o a Varsavia, purchè insomma non-italiano ; il velleitarismo penoso di chi finge di non sapere che la UE non sarebbe in grado nè mai vorrebbe gestire in prima persona non solo un ospedale ma neppure una farmacia ; l’arroganza intellettuale di chi si crede molto colto, progressista e di sinistra senza neppure sospettare di assomigliare a certi incipriati aristocratici reazionari che davanti ai sanculotti rivoluzionari o ai codici Napoleonici invocavano l’ immobile Europa delle corti e del Concilio di Vienna, quella che appunto agli italiani riservava la losca scorciatoia del “Franza o Spagna porchè se magna”.

Ecco: già credevo che nel 2018 – quando si riteneva predestinata al governo di unità nazionale e già si vedeva riccamente rappresentata a Bruxelles e in Regioni, Comuni e Province – questa vicenda avesse toccato l’apice dell’ incapacità e del grottesco con le proposte di aumento dell’Iva e delle nuove tasse sulla prima casa “per portarci avanti su quello che ci chiederà l’Europa”.

Ora , però, siamo alla furia ideologica talebana . Solo una deriva fondamentalista, pronta a sfidare l’ intelligenza e il senso del ridicolo, può mettere in pista la proposta che durante l’emergenza le competenze sanitarie della lotta al Virus siano prese di peso e delegate al Sinedrio di Bruxelles che nessuno di noi – nè alcun cittadino europeo – vota, elegge, controlla.

Altro che Spinelli, Rossi, Colorni , padri di un’Europa sognata come diversa, lontanissima e agli antipodi di questa UE .

Siamo a un impasto di sottocultura che merita solo il rimaneggiamento di Don Milani. L’obbedienza non è più una virtù, vero. Ma anche la demenza non è più una virtù.

Giovanni Negri