IL PAESE DEI TRE MANDARINI. ITALIA MUTA, ITALIA VENDUTA.

Tempi duri per Mattarella, Conte e Di Maio, i tre Mandarini filo-Pechino che più di ogni altro politico occidentale si sono sbracciati in nome della grande alleanza con la Cina.

Perché altro che Via della Seta: insieme alle lettere untuose dell’ambasciatore cinese a Roma, piovono dossier ormai imbarazzanti sulle gravi responsabilità della dittatura cinese nell’origine e la propagazione del Virus.

Intanto le nuove verità sanitarie: in gennaio c’erano già 1.200 contagiati dal coronavirus in Lombardia, non identificati. Dopo l’Epifania, alla riapertura degli ambulatori, i medici di famiglia della bergamasca si trovarono decine di pazienti con una strana bronchite interstiziale. Oggi si scopre che anche nelle banlieue di Parigi il virus era già presente in dicembre. Insomma, il contagio cinese circolava in Europa almeno un mese prima che Pechino ne ammettesse l’esistenza, dopo aver ridotto al silenzio attraverso le minacce della polizia i medici di Wuhan che avevano lanciato l’allarme in una chat a fine anno. Poi sono spariti giornalisti cinesi, tre corrispondenti del Wall Street Journal sono stati espulsi, i laboratori che studiavano il coronavirus per capirne l’origine sono stati posti sotto stretto controllo del governo di Pechino e messi a tacere.

In un battibaleno il mondo occidentale – anche quello che da decenni flirta con la dittatura cinese in cambio di vantaggi economici – si è trovato davanti alle gravissime ripercussioni per la sua stessa sicurezza.

Prima gli Usa con Trump e Pompeo, poi la Francia con Macron, la Gran Bretagna con il premier ad interim Raab, la Germania con la Merkel hanno formalmente chiamato in causa il regime cinese. Ora l’Australia chiede una commissione d’inchiesta internazionale, mentre da Washington si fanno sempre più decise le denunce sul coronavirus originato in un laboratorio di Whuan e non nel suo mercato di animali vivi, ed un rapporto dei servizi di intelligence di cinque paesi del patto «Five Eyes», ossia Australia, Usa, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Canada, denuncia come Pechino abbia eliminato o distrutto le prove sul coronavirus.

A fronte di questa realtà c’è un solo paese che tace e anzi si prodiga da mesi in abbracci con la dittatura cinese, ed è l’Italia, che oggi nel pieno delle polemiche internazionali ha incassato l’imbarazzante ringraziamento dell’ambasciatore di Pechino a Roma: il diplomatico in una “lettera aperta agli amici italiani” parla di “amicizia imperitura” tra i due paesi. Quello stesso ambasciatore a novembre aveva ospitato prima a cena e poi a colazione Beppe Grillo, non si sa in missione per conto di chi. A cui avevano fatto seguito in febbraio, durante la campagna “Abbraccia un cinese”, la visita di Mattarella alla scuola multietnica di Roma e il concerto straordinario al Quirinale di amicizia tra Italia e Cina.

Ironia della sorte, le lodi di Pechino all’Italia e la sottolineatura della “cooperazione molto efficace” tra i due paesi sono arrivate subito dopo che La Stampa ha pubblicato l’intervista al segretario alla Difesa americano Mark Esper, che denuncia come Cina e Russia usino il coronavirus per condizionare l’Italia, approfittandosi di una situazione unica per far avanzare i loro interessi.

Un chiaro messaggio mandato ai nostri tre mandarini: Mattarella, Conte e Di Maio. I tre fratelli forse non siamesi ma sicuramente cinesi d’Italia, che si guardano bene dal pronunciare una parola di chiara, netta, inequivocabile condanna politica di una gestione irresponsabile, autoritaria, menzognera di questa crisi sanitaria da parte del governo di Pechino.

Poi, passata la pandemia, si dovrà porre un’altra questione, su cui ci sarà altrettanto bisogno di una commissione d’inchiesta internazionale indipendente. Un’indagine sull’aperta corresponsabilità degli interessi occidentali che hanno in tutti i modi contribuito a creare, usare, lucrare, tacere in modo complice sul “modello-mostro” che è stato costruito nella Repubblica popolare cinese.

Ma intanto è ora che finisca il silenzio di Roma su Pechino: i tre Mandarini o meglio le tre scimmiette del non vedo, non sento, non parlo devono dire da che parte sta l’Italia. Ogni giorno di silenzio in più, rende il paese non più forte ma sicuramente più debole sul piano internazionale, agli occhi della opinione pubblica internazionale. Davanti a Pechino, un’Italia muta ha già il profumo di un’Italia venduta.