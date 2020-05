MES E RECOVERY FUND, NOTIZIE SCHOCK. Il PRIMO SOLO A CONDIZIONI , IL SECONDO PER IL FINANCIAL TIMES « È MORTO »

Oggi ci siamo alzati con Repubblica che ci ha “svelato” la realtà da sempre scritta del Mes, dove l’assenza di condizionalità non è mai esistita, e siamo arrivati al pomeriggio con la Commissione europea che ha annunciato la morte del mai concepito Recovery Fund.

«Nel Mes spunta la “sorveglianza rafforzata”. Commissione e Bce controlleranno Roma» ha titolato Repubblica, riferendosi al “Term sheet” preparato dal diretto generale del Mes, il tedesco Klaus Regling, in cui si afferma che gli Stati che chiederanno di accedere alle risorse del Mes per fronteggiare i costi diretti e indiretti dell’emergenza sanitaria dovranno spendere i soldi solo per questo ma che poi la Commissione europea chiarirà monitoraggio e sorveglianza del Trattato del Meccanismo europeo, che implica una “sorveglianza rafforzata” da parte delle stessa Commissione e della Bce. Tradotto, “un richiamo alla vecchia Troika (manca l’Fmi) che in teoria potrebbe portare alla richiesta di un doloroso programma di aggiustamento economico”.

E due giorni fa, sullo stesso giornale, erano stati due europeisti d’acciaio come Carlo Cottarelli ed Enzo Moavero ad avvertire di non accontentarsi della promessa di “condizionalità leggere” per chi dovesse ricorrere ai prestiti sanitari del Mes, perché al di là delle dichiarazioni di buone intenzioni, rimane quel che c’è scritto nei Trattati e nel regolamento del Mes, che non vengono cambiati. Si tratta in particolare dell’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato Mes, in base al quale, “Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale dal Mes, la Commissione (lo) sottopone a sorveglianza rafforzata”.

Insomma, la scorsa notte non è spuntata alcuna nuova “sorveglianza rafforzata” ad opera del direttore generale del Mes. Sta tutto già scritto nel Trattato che lo regola. Da un mese si sta discutendo di Mes “senza condizionalità” e ci sono voluti Cottarelli e Moavero per certificare che è un sogno senza alcun riscontro nella realtà.

Così come ora ci si spaccia la grande novità e opportunità offerta dal Recovery Fund, di cui non si sa nulla perché è tutto da inventare. Non si sa quanti soldi saranno a disposizione, né se si tratterà di prestiti, di che durata e a quale tasso, oppure di soldi a fondo perduto. Si sa però che dovrà essere approvato da 27 governi e 27 parlamenti, e la vicepresidente della Commissione Ue ieri ha fatto sapere che prima del 2021, e non sarà gennaio, non se ne parla.

Intanto oggi è diventato virale il siparietto tra il premier olandese Rutte e un operaio olandese di un impianto di rifiuti, concordi nel dire che col cacchio gli olandesi daranno soldi a italiani e spagnoli! Un ottimo presupposto per l’ok a un Recovery Fund che non sia una scatola vuota da parte di governo e parlamento olandesi.

E, ultima ora, nel pomeriggio è arrivato il portavoce della Commissione europea a dire che il Recovery Fund è già morto ancor prima di nascere. “Ora lo chiameremo Recovery Initiative”, come scrive su Twitter il corrispondente da Bruxelles del Financial Times. Niente Fondo, solo un’iniziativa per la ripresa. Chiacchiere senza soldi.

Il castello di carte dell’Unione europea cade addosso al governo di Giuseppi in un solo giorno. Un mese di parole vuote, di giochi delle tre carte, di inganni continui disvelati in poche ore. Insomma il Re è nudo. Siamo nel disastro economico e a Bruxelles non c’è nulla che ci possa aiutare. Rutte e l’operaio olandese hanno già vinto.

Ora è davvero il momento, senza più attendere, di dire se esiste un Piano B alternativo al nulla di Giuseppi, per la ricostruzione del nostro paese. Se nessuno si fa avanti, ci aspettano mesi e anni tragici.