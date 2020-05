IL LEVIATANO

Il 1° Maggio che ha senso è quello di chi oggi sa chiedere democrazia, libertà , verità, diritto del lavoro per l’ immensa galera a cielo aperto e l’ immenso campo di sfruttamento che si chiama Repubblica Popolare Cinese. E’ quello il modello politico, sociale, economico che rischia di infettare il mondo in questo nuovo millennio. E’ quello il Leviatano che – grazie anche ai suoi complici in Occidente – produce quotidiana strage di diritto e strage di vite umane.

Giovanni Negri