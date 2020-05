Sarà la più grande schedatura della storia d’Italia, approvata per decreto legge, senza una gara d’appalto. Una storia cinese imposta dal governo cinese, con il Pd ormai ruota di scorta non solo dei 5Stelle ma direttamente della Casaleggio&Associati.

Ma tralasciamo questo aspetto: ce ne sono un paio d’altri se possibile ancora peggiori.

Il primo è la truffa sanitaria. La App Immuni è una bicicletta senza ruote e senza pedali. Uno spot, l’ennesimo, gettato in pasto alla gente per raccontare che il Governo – lo stesso governo incapace di gestire mascherine e tamponi persino per i medici – sta facendo qualcosa.

I conti sono presto fatti: se la App funziona dovrebbe intercettare Mr X, il Contagiato, e scovare-salvare i suoi potenziali contatti sperando siano altrettanti Immuni. Bene, i Mr X sono calcolabili per difetto in una media di 2.000 al giorno. Statisticamente ognuno di essi ha avuto nei 14 giorni precedenti una media di 200 contatti. Sono questi l’obiettivo dichiarato della App: scovarli, testarli, se Contagiati isolarli. Fin qui la bicicletta, che tuttavia funziona se ha le ruote , ovvero se è in grado di fare nel giro di ore – non di giorni, bensì di ore – il tampone ai 200 contatti di Mr X. Ossia se è in grado di fare 200×2000 = 400.000 Tamponi nell’arco di alcune ore. Ossia, se preferite, 2.000.000 di tamponi ogni 5 giorni lavorativi, realizzati , analizzati e con relativo responso.

Ecco: la domanda alla quale nè l’amico di Giuseppi , Capitan Arcuri, nè la ministra ex dipendente della Casaleggio, nè alcun luminare ha saputo sin qui rispondere è la seguente : può uno Stato che ha realizzato in circa 100 giorni 1.398.024 tamponi e non ha saputo fare il tampone neppure al personale sanitario in trincea, realizzare e dare il responso di 2.000.000 di tamponi in 5 giorni ? La mancata risposta a questa domanda ha generato una seconda barzelletta, quella dell’invenzione dei Gialli e degli Arancioni. Ossia: siccome non posso fare il tampone ai 200 contatti, controllerò solo coloro che hanno avuto contatti più prolungati e ripetuti con Mr X – definiti i Gialli – e non invece gli Arancioni, coloro che hanno avuto con Mister X i contatti più rapidi e fugaci (chiamiamola per capirci “la sveltina”). E’ scientifico questo dimezzamento a scopo di restringere gli indiziati , levando di mezzo le “sveltine” ? No. La vicenda delle settimane spese dalle autorità sanitarie tedesche a ricostrure il passaggio dal Paziente 4 al Paziente 5 (due soggetti fra loro sconosciuti che a pranzo si sono passati in mensa aziendale una saliera) sta lì a confermare come il tempo del contatto non abbia un peso scientifico. Ma anche ammesso che sia lecito dimezzare i 200 contatti di Mr X e ne restino solo 100, vale l’obiezione posta dal virologo Andrea Crisanti (università di Padova, prima Imperial College di Londra, uno degli artefici dell’unica politica sanitaria uscita trionfante da questa storia, quella di Regione Veneto): “La App non serve a niente se non si ha la capacità di fare tamponi a tutti. Siamo pronti a fare 200.000 tamponi al giorno?”.

Di fronte a queste evidenze Capitan Arcuri ha allora provato a buttarla in caciara dai microfoni del Tg1 : “Siamo il Paese che fa più tamponi al mondo”, ha dichiarato sfidando il ridicolo ma anche l’intelligenza del prof. Luca Ricolfi , il quale ieri sera si è indignato: “L’Italia sa fare 100 tamponi al giorno, la Germania 241. Norvegia, Portogallo, Israele, Islanda, Lussemburgo, Cipro, Malta, Lituania, Estonia ….sono tanti i paesi che fanno più tamponi di noi “. Sipario. Ma chiuso il capitolo sanitario eccoci al secondo capitolo della App. Quello politico e sociale . Ovvero: acclarato che i tamponi non si sono saputi fare, non si sanno fare e non si sapranno fare (a questo serve la App: a dire “stiamo facendo qualcosa” per meglio coprire la realtà del non saper fare il tampone al cittadino italiano, che merita di essere schedato ma non ha il diritto di fare un tampone), che cosa si farà con i 200 contatti di Mr X ?

Ovvio: si chiederà loro, o si imporrà loro la quarantena, l’isolamento. E se lavorano? E se devono mantenere una famiglia? E se convivono con altri ? Tutti in quarantena . Tutti in Lockdown . Fatevi un rapido conto. 2000 contagiati al giorno, ciascuno con 200 contatti fa 400.000 non tamponati ma quarantenati, invitati come minimo a chiudersi. Ma ognuno di loro è ovvio che ha avuto, ha , avrà i suo contatti. Provate allora a moltiplicare 400.000 per 200. Fa 80 milioni. E’ più di un’ Italia intera . Ecco: l’obiettivo è questo. L’ Italia “riapre”, ma agli italiani, grazie alla App, suggeriamo caldamente – visto che i tamponi non li possiamo fare, ma loro sicuramente sono stati in contatto con un Mister X – di restarsene in casa , possibilmente in camera propria , a contemplare la bicicletta senza ruote e ad aspettare il prossimo talk show di Giuseppi e del suo amico Capitan Arcuri, il grande manager dalemiano di ritorno. Perchè anche i dalemiani e i casaleggiani, come i virus, a volte ritornano.

Giovanni Negri