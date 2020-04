Il video del premier olandese Rutte e l’operaio. Niente soldi a italiani e spagnoli

Un video mostra un operaio che chiede al primo ministro olandese Mark Rutte di non dare soldi a italiani e spagnoli e il primo ministro che acconsente.

Per protesta contro il governo i parlamentari della Lega questa notte hanno occupato l’aula. Fratelli d’Italia si dissocia. Salvini dice di non essere d’accordo con Berlusconi.

La Calabria dispone la riapertura di bar e ristoranti. Il governo prepara una diffida.

Il Sindaco di New York Bill Di Blasio interviene personalmente per disperdere un funerale nella comunità ebrea ultra-ortodossa di New York, particolarmente colpita da Coronavirus.

In Germania il ministro della Salute avverte che la fine dell’epidemia è lontana.

La Commissione europea apre procedura d’infrazione per lo stato di diritto in Polonia.

Trovati detriti dell’elicottero canadese della Nato caduto nel Mar Jonio.

La Germania vieta le attività di Hezbollah.

Secondo Worldmeters, 3.232.061 casi di Coronavirus nel mondo, con 228.504 morti e 1.007.865 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.064.572, davanti ai 236.899 della Spagna, 203.591 dell’Italia, 166.420 della Francia, 165.221 del Regno Unito, 161.539 della Germania, 117.589 della Turchia, 106.498 della Russia, 93.657 dell’Iran, 82.862 della Cina, 79.685 del Brasile, 51.597 del Canada, 48.519 del Belgio, 38.802dei Paesi Bassi, 33.931 del Perù, 33.062 dell’India, 29.407 della Svizzera, 24.675 dell’Ecuador, 24.505 del Portogallo, 21.402 dell’Arabia Saudita, 20.253 dell’Irlanda, 20.302 della Svezia, 17.799 del Messico, 16.169 di Singapore, 15.870 di Israele, 15.759 del Pakistan, 15.452 dell’Austria, 15.135 del Cile, 13.965 del Giappone, 13.181 della Bielorussia, 12.781 della Polonia, 12.564 del Qatar, 11.978 della Romania, 11.929 degli Emirati Arabi Uniti, 10.765 della Corea del Sud, 10.406 dell’Ucraina, 10.118 dell’Indonesia. Come vittime gli Usa con 61.669 precedono l’Italia con 27.682, il Regno Unito con 26.097, la Spagna con 24.275, la Francia con 24.087, il Belgio con 7.594, la Germania con 6.467, l’Iran con 5.957, il Brasile con 5.513, i Paesi Bassi con 4.711, la Cina con 4.633, la Turchia con 3.081, il Canada con 2.996, la Svezia con 2.462, la Svizzera con 1.716, il Messico con 1.732, l’Irlanda con 1.190, l’India con 1.079, la Russia con 1.073