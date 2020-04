SPAZZATURA

Dopo decine di Talk Show serali, tonnellate di parole del premier, decreti presidenziali a manetta, finalmente un fatto. Preciso e incontrovertibile. L’agenzia internazionale di rating Fitch declassa il debito dell’ Italia a Spazzatura di livello BBB-

E’ il primo, secco segnale dell’ irrompere sulla scena italiana di una strana signora che si chiama Realtà.

Fin qui è stato possibile narcotizzare un Paese narrando della “grande conquista” di un Recovery Fund che semplicemente non esiste, di un “poderoso intervento a sostegno delle imprese” che si traduce in prestiti bancari da usura con tasso di interesse sino al 14%, di un “sostegno generoso alle famiglie” nelle cui tasche non è arrivata neanche la cassa integrazione . E’ però di fronte a tutto questo che un’ agenzia internazionale di riferimento per i mercati internazionali scrive testualmente : “Riteniamo che le tensioni politiche si intensificheranno con il rilassamento graduale delle misure di lockdown e l’attenzione politica si sposterà sull’economia e la risposta comune europea alla crisi. La profonda recessione amplierà probabilmente i rischi alla qualità del credito e metterà pressione sulla redditività del settore”. Traduzione : le misure reali (non) messe in campo dalla UE, i provvedimenti adottati da Roma, lo scaricabarile fra Governo e Banche in piena recessione fanno di voi e della vostra economia ciò che è stata la Grecia. Spazzatura. Europea però, che fa più chic.

Giovanni Negri