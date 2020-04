LE AVVENTURE DI CAPITAN ARCURI . UN MILIONE VINTO ALLA LOTTERIA DEL 1° MAGGIO

Sono Arcuri un grande Fico / di Giuseppi buon Amico / non è vero che son pazzo / solo non capisco un caz..o

Mi taccio? Non mi taccio? Non mi taccio. Oggi Capitan Arcuri ha perso le staffe e davanti alle commissioni Attività produttive e Finanze della Camera è sbottato: “Mi si dice che non devo esprimere opinioni ma lavorare. E chi me lo dice c’ha ragione. Vorrei che anche gli altri, se proprio devono esprimere opinioni, si informino e le esprimano con coscienza ai cittadini che le ascoltano. Altrimenti costringono me, invece che a lavorare, a perdere tempo per esprimere opinioni”.

Eh sì, perché oggi il Super Commissario ha annunciato a Repubblica che la app IMMUNI, per sconfiggere il virus con il tracciamento digitale degli italiani “Sarà in funzione a maggio. Quando? A maggio, può essere anche il primo…”. E infatti è già pronto un articolo sull’app da inserire nel decreto legge all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri.

Un’app che ancora non c’è, perché, come spiega a Repubblica una fonte ministeriale a conoscenza del “dossier Immuni”, “Se tutto va bene, una prima versione sarà disponibile tra 7-10 giorni. E serviranno almeno due settimane poi per testarla”.

Infatti, di questa app non si sa neppure se sarà decentralizzata, con i dati sui contatti che rimangono sugli smartphone, oppure se sarà centralizzata, con i contatti e i nostri dati sanitari conservati in un server del governo, collegato con le Asl, posizionato probabilmente in una caserma e protetto dal ministero della Difesa.

Il rischio è che IMMUNI sia come il Mes. Prima te la faccio installare in modalità decentralizzata, poi cambio le condizioni e la centralizzo, collegandola al Servizio sanitario nazionale.

Poi, come osservato sin dall’inizio dal Sole 24 Ore, su richiesta delle autorità sanitarie, dalla registrazione dei contatti via bluetooth si potrebbe passare alla geolocalizzazione, che metterà in mano allo Stato tutti i movimenti di chi ha l’app. Ipotesi incautamente confermata da Walter Ricciardi, super consulente del ministro Speranza: “Potremo avere informazioni precise riguardo ai luoghi frequentati dal malato e alle persone incontrate con estrema precisione”.

Oggi, poi, veniamo a sapere che IMMUNI ci dividerà in tre gruppi, come all’oratorio: i rossi (contagiati), i gialli (rimasti a contatto con un contagiato per un tempo prolungato, almeno un quarto d’ora a due metri, secondo Capitan Arcuri), gli arancioni (rimasti a contatto con un contagiato per un tempo breve).

Solo i gialli avrebbero diritto al tampone. Gli arancioni, cioè la stragrande maggioranza, dovrebbero mettersi in quarantena senza tampone. E questo perché Capitan Arcuri non è stato ancora capace di trovare tamponi per tutti. E quindi si va avanti con gli arresti domiciliari. A questo serve veramente l’app: a proseguire il lockdown per la massa degli arancioni.

Da più di due mesi gli italiani chiedono di essere sottoposti ai tamponi, ai test sierologici, di avere assistenza sanitaria extra-ospedaliera. E il governo, incapace di provvedere a nulla di tutto questo, cerca invece di imporre il controllo via app con la quarantena automatica, senza test e assistenza medica extra-ospedaliera, per chi entra in contatto con un contagiato.

Dopo gli elicotteri e i droni, ora si vogliono braccare gli italiani con l’app per rimetterli a casa subito dopo la riapertura. E tutto per nascondere l’incapacità di rispondere alla vera richiesta dei cittadini. Tamponi, tamponi, tamponi. Test, test, test. Cioè le cose di cui dovrebbe occuparsi Capitan Arcuri, se lavorasse. E invece sta per arrivare IMMUNI per decreto legge, per mantenere il paese bloccato senza fare nulla.

Un’app su cui è emerso proprio oggi un particolare che va ad aggiungersi ad altri nel rendere molto opaca tutta la vicenda. La donazione di un milione di euro alla Protezione Civile da parte di Bending Spoons, la società che ha creato IMMUNI. Era l’11 marzo. E il 17 aprile l’app di Spending Spoons è stata scelta dal governo, tra altre 318, senza gara, senza motivazione e con le carte del gruppo di lavoro della ministra dell’Innovazione Pisano, che ha fatto la scelta, secretate. “Affinità elettive, sostengono ironicamente i maliziosi”, scrive Repubblica.

A questo punto c’è da sperare che deputati e senatori non si inchinino a Giuseppi, limitandosi a votare il decreto legge e riducendosi a degli schiaccia-bottoni, ma scavino a fondo su una vicenda che si fa giorno dopo giorno sempre più torbida.