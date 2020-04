Coronavirus, in gennaio c’erano già 1.200 positivi in Lombardia

Uno studio della Regione Lombardia mostra che già a gennaio c’erano stati 1200 positivi in Regione prima del paziente 0. 160 a Milano.

Irene Pivetti è sotto inchiesta, in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell’ambito di un’indagine sull’importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina che sono risultate non a norma.

Il Brasile ha superato la Cina per morti da Coronavirus, la Russia per contagiati. Gli Stati Uniti hanno avuto più morti che per la guerra in Vietnam.

Per Bill Gates, “non torneremo alla normalità prima di un anno o due”.

Violente proteste a Beirut.

La Turchia manda a Cipro un’altra nave perforatrice sfidando la Unione Europea.

40 morti in un attentato a Afron, zona filo-turca della Siria.

La Colombia entra nell’Ocse.

Secondo Worldmeters, 3.147.632 casi di Coronavirus nel mondo, con 218.187 morti e 961.867 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.035.765, davanti ai 232.128 della Spagna, 201.505 dell’Italia, 165.911 della Francia, 159.912 della Germania, 161.145 del Regno Unito, 114.653 della Turchia, 99.399 della Russia, 92.584 dell’Iran, 82.858 della Cina, 73.235 del Brasile, 50.026 del Canada, 47.334 del Belgio, 38.416 dei Paesi Bassi, 31.332 dell’India, 31.190 del Perù, 29.264 della Svizzera, 24.322 del Portogallo, 24.258 dell’Ecuador, 20.077 dell’Arabia Saudita, 19.877 dell’Irlanda, 19.621 della Svezia, 16.752 del Messico, 15.782 di Israele, 15.641 di Singapore, 15.357 dell’Austria, 14.885 del Pakistan, 14.365 del Cile, 13.736 del Giappone, 12.415 della Polonia, 12.208 della Bielorussia, 11.921 del Qatar, 11.616 della Romania, 11.380 degli Emirati Arabi Uniti, 10.761 della Corea del Sud. Come vittime gli Usa con 59.266 precedono l’Italia con 27.359, la Spagna con 23.822, la Francia con 23.660, il Regno Unito con 21.678, il Belgio con 7.331, la Germania con 6.314, l’Iran con 5.877, il Brasile con 5.083, la Cina con 4.633, i Paesi Bassi con 4.566, la Turchia con 2.992, il Canada con 2.859, la Svezia con 2.355, la Svizzera con 1.699, il Messico con 1.569, l’Irlanda con 1.159, l’India con 1.008.