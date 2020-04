IMMUNI-DEFICIENTI

La barzelletta di IMMUNI è ormai ridotta solo a uno spartito per uno dei prossimi talk show domenicali con i quali l’Avvocato del Popolo ancora prova a intrattenere gli italiani, a sprezzo del ridicolo e a breve del pericolo.

Prima di tutto, vale la pena di riassumere a prova di deficiente, come funzionerebbe questa app, visto che il ministro degli Esteri Giggino, cresciuto alla scuola Rousseau di Casaleggio, non l’ha capito e crede che ti “segnala se stai per entrare a contatto con un positivo”.

L’app IMMUNI, scelta tra altre 318, senza gara e senza motivazioni, dalla ministra grillina dell’Innovazione Pisano e dal commissario-boiardo di Stato Arcuri, immagazzina tutti i contatti avuti da chi la dovesse scaricare sul proprio smartphone in modo che, se una persona di quelle contattate attraverso il Bluetooth a un certo punto dovesse risultare positiva al coronavirus, tutte le persone che sono entrate in contatto con lei nelle due settimane precedenti ricevano un allerta.

C’è un problema, però, come segnala Repubblica: se calcoliamo, ottimisticamente, duemila nuovi casi positivi al giorno e li moltiplichiamo per 200 contatti, ne vengono fuori 400.000 tamponi al giorno. Per dare una idea: finora ne sono stati fatti 1 milione e 800.000 in tutto.

In assenza dei tamponi, le persone tracciate dall’app e che sono entrate in contatto con un contagiato, dovrebbe entrare in quarantena per 14 giorni. E a questo punto l’app sarebbe in grado anche di controllare se stanno realmente isolate o se entrano in contatto con altre persone.

Risultato: 400.000 persone al giorno in quarantena per due settimane. Stando in casa a infettare i propri familiari, come avvenuto in questi due mesi, senza alcuna assistenza sanitaria, a meno che non si aggravino al punto di aver bisogno del ricovero in ospedale.

Si tratterebbe di una nuova forma di lockdown permanente. Progressivamente milioni di italiani sarebbero di nuovo agli arresti domiciliari e il Paese bloccato per un anno e probabilmente più. Il disastro, il suicidio di un Paese. L’illusione mortale di poter costruire un muro intorno al virus, invece di attrezzarsi per conviverci.

Parlare dell’app vuol dire pensare al tetto senza aver neppure scavato le fondamenta. Per uscire dalla tragica non gestione dell’epidemia dei tre mesi passati, occorre nell’ordine: presenza attiva, e non solo telefonica, dei medici di base; tamponi di massa; test sierologici altrettanto di massa; edifici pubblici (dove sono?) con assistenza medica dove isolare i positivi che altrimenti rischierebbero di contagiare i propri familiari. Facendo questo, l’app risulterebbe inutile, come in realtà lo è stata a Singapore. Perché un’app può essere utile all’inizio dell’epidemia, non dopo.

A epidemia scoppiata, un’app la puoi pure chiamare IMMUNI, facendo immaginare che curi, ma non serve a nulla, se non a mettere in quarantena di massa la popolazione, alla quale non si è in grado di fornire test, assistenza medica e luoghi di isolamento per i positivi che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Parlare ora di app è un’arma di distrazione di massa e un tentativo, estraneo al contenimento dell’epidemia, di mettere sotto controllo dello Stato i movimenti dei cittadini, immagazzinando i dati che li riguardano.

Come chiede oggi anche il Corriere della Sera, chi gestirà i dati sanitari dei negativi al tampone? Dove risiederanno? Chi si occuperà in poche parole delle informazioni sensibili di 60 milioni di italiani da intrecciare con i dati di prossimità della app? Si parla di Sogei, la piattaforma del ministero dell’Economia. È sufficiente ricordare cosa è accaduto con il furto delle informazioni Inps su chi ha richiesto il bonus da 600 euro per capire qual è il rischio di vedere circolare pubblicamente lo stato di salute delle persone, magari nemmeno aggiornato.

Ieri è entrata in funzione l’app adottata dall’Australia, simile all’app IMMUNI, dove per farla scaricare sugli smartphone si sono mobilitate anche le influencer. Come scrive Repubblica, è bastato che un milione di persone scaricasse l’app per accorgersi che non è chiaro se e come funzioni sugli iPhone, e scoprire che se ci sono altre app che usano il bluetooth potrebbe entrare in conflitto e dare risultati falsi, e che per ricordare alle persone di accenderla al mattino, ogni notte dal governo arriverà a tutti un messaggio. Esatto, un messaggio ogni notte, tipo quelli che nel medioevo dicevano “ricordati che devi morire”. Qui il messaggio sarà più o meno questo: apri quella dannata app. Il problema nasce dal fatto che il governo australiano per fare presto non ha aspettato che fosse pronta la soluzione tecnologica proposta da Apple e Google, ma ha imitato l’approccio di Singapore, uno dei primi Stati a dotarsi di una app di tracciamento dei contatti, che però è stata scaricata poco, usata meno, si è persa molti contagi. Insomma non ha evitato che a un certo punto il lockdown, scampato all’inizio della pandemia, fosse necessario.

Ma stamattina il commissario Arcuri, in preda alla medesima fretta, ha detto che si va avanti e che l’app IMMUNI partirà in maggio, dimenticando di spiegare come potrebbe essere efficace, dato che per esserlo dovrebbe essere scaricata da almeno il 60% degli italiani, quando solo il 71% di essi possiede uno smartphone.

L’app è solo un imbroglio autoritario per mantenere il paese agli arresti domiciliari da parte di un governo inetto e incapace, che prima ha pensato di poterla decidere con un ennesimo DPCM e poi con un articolo in un decreto legge.

Ora, però, Giuseppi la deve finire di comportarsi come fosse il sovrano dello Statuto Albertino, che “concede” le libertà ai sudditi, a suo grazioso piacimento: “Permettiamo, non permettiamo”, “Consento, non consento”, “Chiuderemo i rubinetti”.

La questione è troppo delicata e seria per lasciarla in mano ai suoi show serali. La deve prendere in mano il parlamento, esaminarne tutti gli aspetti, le implicazioni e i rischi. E magari scoprire, alla fine, che per convivere con il virus non serve mettere sotto controllo digitale i cittadini ma servono medici, tamponi, test e strutture. Non l’inutile e pericolosa app di Mary Poppins.