Il Papa sconfessa i vescovi italiani: “Obbedienza alle disposizioni”

Papa Francesco: “in questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia a tutti noi la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni”. Sconfessati i vescovi italiani, che avevano definito “inaccettabile” il decreto di Conte per la Fase 2 dove impedisce la celebrazione di riti religiosi a eccezione dei funerali.

Per Arcuri, la app Immuni sarà disponibile a maggio.

Berlusconi: “Il Mes? Ne ho parlato con Salvini, lui mi ha spiegato le sue posizioni, io gli ho spiegato invece le ragioni per cui ritengo che sarebbe assurdo rinunciare a 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero e senza condizioni. Potremmo riqualificare gli ospedali, assumere più medici e infermieri, sovvenzionare la ricerca, moltiplicare le facoltà di medicina, costruire reparti di isolamento nelle case di riposo e nelle carceri, dare da mangiare a chi è ridotto alla fame. Dire di no è un pregiudizio assurdo, una cosa insensata”.

Via libera di Zaia alle seconde case. Emilia e Marche accelerano sul cibo da asporto. La Lombardia vuole riaprire le chiese.

Salvini fa marcia indietro sull’appello alla piazza contro Conte. Non seguito dagli alleati, la trasforma in un appello virtuale.

L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha ammonito i paesi a rispettare lo stato di diritto, durante la pandemia da coronavirus, limitando nel tempo le misure eccezionali, al fine di evitare una “catastrofe” per i diritti umani. “Danneggiare i diritti come la libertà di espressione può causare danni incalcolabili”, ha affermato Bachelet in una nota.

Un’inchiesta del Washington Post rivela che Trump era stato messo al corrente dagli 007 della gravità della pandemia.

Trump: “Non mi sento responsabile per chi ha ingerito disinfettanti”.

In Iran muoiono in 700 per aver ingerito etanolo come anti-Coronavirus.

Trump e Macron d’accordo sull’urgenza di riformare l’Oms.

Attacchi mirati sin dal gennaio scorso contro siti governativi cinesi, per raccogliere informazioni utili a contrastare l’imminente diffusione del nuovo coronavirus nel Paese. Secondo alcuni esperti, ci sarebbero (anche) degli hackers dietro la strategia attuata da Hanoi nella lotta al Covid-19, che a differenza di Europa e Stati Uniti – e di altre nazioni dell’Asia – si è rivelata vincente in un’ottica di contenimento.

Ali Erbas, massima autorità religiosa turca, dice che l’omosessualità provoca malattie. Il presidente lo appoggia.

Medici tedeschi di base protestano nudi contro la mancanza di strumenti di protezione.

Col petrolio Usa a 11 dollari al barile, la società petrolifera Usa Diamond Offshore si dichiara in bancarotta.

Tyson Foods avverte che negli Stati Uniti la catena di somministrazione degli alimenti si sta rompendo.

Maduro designa ministro del petrolio Tareck El Aissami, ricercato per narcotraffico negli Usa.

A Ponte Morandi fissata l’ultima campata: il nuovo viadotto è completo. Conte: “è l’Italia che sa rialzarsi”.

La Corea del Sud: Kim Jong-un è vivo, sappiamo dove si trova.

Golpe di Haftar in Cirenaica: “sarà il capo unico del Paese”.

Intanto che c’è la pandemia, i pirati tornano a colpire nel Golfo del Messico.

Il Pentagono autorizza la diffusione di video sugli Ufo.

La Corte Suprema brasiliana ha autorizzato l’avvio di un’inchiesta nei confronti del presidente del paese Jair Bolsonaro per accertare se abbia interferito con la polizia per motivi politici. Intanto alla Giustizia designato il pastore evangelico André de Almeida Mendonça.

Secondo Worldmeters, 3.077.166 casi di Coronavirus nel mondo, con 211.964 morti e 925.924 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.010.507, davanti ai 229.422 della Spagna, 199.414 dell’Italia, 165.842 della Francia, 158.758 della Germania, 157.149 del Regno Unito, 112.261della Turchia, 93.558 della Russia, 91.472 dell’Iran, 82.836 della Cina, 67.446 del Brasile, 48.500 del Canada, 47.334 del Belgio, 38.245 dei Paesi Bassi, 29.451 dell’India, 29.164 della Svizzera, 24.027del Portogallo, 3.240 dell’Ecuador, 28.699 del Perù, 19.648 dell’Irlanda, 18.926 della Svezia, 18.811 dell’Arabia Saudita 15.589 di Israele, 15.529 del Messico, 15.357 dell’Austria, 14.951 di Singapore, 14.079 del Pakistan, 13.813 del Cile, 13.614 del Giappone, 12.208 della Bielorussia, 12.089 della Polonia, 11.616 della Romania, 11.338 degli Emirati Arabi Uniti, 11.244 del Qatar, 10.752 della Corea del Sud. Come vittime gli Usa con 56.803 precedono l’Italia con 26.977, la Spagna con 23.521, la Francia con 23.293, il Regno Unito con 21.092, il Belgio con 7.331, la Germania con 6.126, l’Iran con 5.806, la Cina con 4.633, il Brasile con 4.603, i Paesi Bassi con 4.518, la Turchia con 2.900, il Canada con 2.707, la Svezia con 2.274, la Svizzera con 1.677, il Messico con 1.434, l’Irlanda con 1102.