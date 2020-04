IL COUNT DOWN DEL GOVERNO GlUSEPPI

In balia dei sempre più improbabili talk show domenicali del suo presidente, il governo Giuseppi ha davanti un pugno di settimane prima di impattare con il destino che sembra essergli riservato: quello di capro espiatorio di una situazione ingestibile e, soprattutto, anche mediaticamente indifendibile . Sono almeno 4 i banchi di prova ad apparire – più che banchi – veri e propri colabrodi .

1 Fronte sanitario allo sbando . Tamponi introvabili, mascherine non disponibili, mascherine cinesi non a norma , App lmmuni prima da imporre per decreto legge – “O lmmuni o il Lockdown” – poi avvolta dal mistero , infine precipitata nel caos e del tutto scomparsa dalle esternazioni. Con i medici sul piede di guerra – “Pur di non essere denunciati per inadempienza, siamo noi a denunciarvi visto che non ci date ciò che serve per proteggerci e curare” – il quadro si fa impietoso, tale da sterilizzare ogni appello all’ impiego di ciò che concretamente non esiste .

2 L’ Europa. Questione di giorni, forse ore, e il mitico Ricovery Fund apparirà per ciò che è a detta di Bank of America : nel migliore dei casi “un foglio bianco”. Agganciato al bilancio Ue il fondo non avrà effetti concreti prima del 2021, e serviranno «mesi di lunghi negoziati prima di ottenere chiarezza sulla sua dimensione o struttura». Non c’è ad oggi alcuna intesa sul quanto, sul quando, sul come – prestiti o no, a quali condizioni – nè sui tempi di una procedura che dovrà comunque raccogliere il consenso di 27 governi e 27 parlamenti. ll miraggio è stato sventolato per due talk show, alla prova della realtà l’impatto sarà catastrofico e inevitabile .

3. La Cassa lntegrazione . Poco importa se per disguidi lnps, postali, telematici, regionali, nazionali. ll governo non sta versando i quattrini delle casse integrazioni di molti fra i dipendenti che da Marzo non vedono stipendio . Se entro una settimana il governo non provvede , la depressione sociale delle code ai banchi dei pegni si farà rabbia aperta . E un gradino sotto i dipendenti regolari spunta un esercito di precari, stagionali, occasionali condannati a non aver visto e a mai vedere un soldo.

4. Le imprese e gli esercizi commerciali . ll “poderoso sforzo di 400 miliardi” annunciato nei precedenti talk show governativi si sta traducendo in alcuni tassi da usura comunicati dalle banche alle imprese. lntesa San Paolo, per citarne un colosso del credito, fissava ieri al 14% l’interesse sui prestiti alle aziende con scadenza 6 anni. Uno strumento che solo un’ impresa con l’acqua alla gola potrebbe accettare, in un quadro che secondo il Corriere della Sera di ieri lascia prevedere, nel giro di un pugno di settimane, una “selezione naturale delle aziende in grado di resistere”. Migliaia di saracinesche abbassate e un’ ondata di suicidi di imprendtori come e più del 2007/2009 sono purtroppo la previsione realistica degli effetti del “poderoso sforzo” , insieme a migliaia di negozi – a cominciare da bar e ristoranti – che già stanno scegliendo la non riapertura piuttosto che fronteggiare una crisi nella quale sono stati abbandonati a se stessi. Sullo sfondo, inoltre , l’nevitabile bomba sociale del conflitto fra “dipendenti pubblici a stipendio sicuro, garantito dal debito pubblico” e tutti gli altri, abbandonati al loro destino e in balia di burocrazia e pressione fiscale insopportabili già in tempi ordinari.

“Vogliamo esserci anche nella Ripresa”, diceva ieri sera Conte nel talk show della domenica. ll vero quesito, tuttavia, è se riuscirà ad avere ancora un ruolo nel Crash che si va delineando. Potrebbe, presto, essere inutile persino nei panni del capro espiatorio da offrire come ramoscello d’ulivo all’ esasperazione montante .