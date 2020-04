“Grandi progressi. Impensabili fino a poche settimane fa”, ha esultato ieri sera Giuseppi in diretta facebook, alla fine del Consiglio europeo. Con Conte resta sempre il dubbio se ci fa o ci è. I fatti, però, sono questi.

Il 7 aprile l’Eurogruppo, cioè i ministri delle Finanze Ue, aveva trovato un accordo sulla necessità di un Recovery Fund. E aveva chiesto linee guida al Consiglio europeo su come costruirlo. Ieri, 16 giorni dopo, il Consiglio europeo ha passato la palla alla Commissione, chiedendole di presentare una proposta su come costruire il Recovery Fund.

La proposta della Commissione arriverà il 6 o il 13 maggio. Poi si apriranno i negoziati tra i 27 paesi, che si annunciano tutt’altro che facili e brevi. Infatti, le risorse del Recovery Fund dovranno essere inserite nel prossimo bilancio pluriennale Ue 2021-2017, su cui i 27 paesi non trovano l’accordo da mesi, quando si sono divisi tra i paesi del Sud Europa che volevano aumentarlo dall’1% del Pil europeo all’1,1% e i paesi cosiddetti “frugali” del Nord Europa che non volevano sentirne parlare.

Ora, per inserire le risorse del Recovery Fund il bilancio europeo dovrebbe più o meno raddoppiare (altro che aumento dello 0,1%) ma sull’entità di questo aumento si preannuncia una trattativa dura. Oltre che sull’ammontare delle risorse, i 27 si dovranno accordare anche sulla durata, cioè per quanti anni saranno erogati i soldi del Recovery Fund. E poi si dovrà decidere se le erogazioni agli Stati di questi soldi saranno a fondo perduto o se si tratterà di prestiti e, in questo caso, con quali tassi di interesse e da rimborsare in quanto tempo.

Una volta trovato l’accordo su tutti questi aspetti, l’intesa dovrà essere approvata da 27 governi e da 27 parlamenti. Senza unanimità non se ne farebbe nulla. Ammesso che l’accordo e l’unanimità si trovino, saremo arrivati all’inizio del 2021, quando si conteranno i morti sul campo.

“Mes no, eurobond sicuramente sì” aveva proclamato a reti unificate Giuseppi il 6 aprile. Gli eurobond, ribattezzati coronabond, sono abortiti subito. Il Recovery Fund non è neppure una scatola vuota, perché c’è solo l’idea ma manca pure la scatola. Sul tavolo restano i 36 miliardi del Mes da utilizzare per spese legate all’emergenza sanitaria, con la riserva che solo successivamente ci verranno comunicate le condizioni a cui dovremo sottostare se li chiederemo, e una decina di miliardi di prestiti l’anno, per tutti i 27 paesi Ue complessivamente, del Piano Sure per la cassa integrazione.

Una miseria, con cui l’Italia non può pensare a nessuna ricostruzione. E Giuseppi, mentre fa training autogeno, imbambolato ripete: “Grandi progressi. Impensabili fino a poche settimane fa”. Intanto è già passato a mendicare da Angela Merkel un anticipo, due spicci, perchè l’Avvocato del popolo tiene famiglia. E deve ancora pagare la cassa integrazione.