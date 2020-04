Onu, possibile una carestia di dimensioni “bibliche”

L’Onu avverte che la pandemia potrebbe provocare una carestia di dimensioni “bibliche”.

Secondo la Banca Mondiale le rimesse degli emigranti potrebbero calare del 20%.

La Bce per salvare l’Italia sul Coronavirus accetterà anche titoli spazzatura.

Oggi il Consiglio Europeo. Tra i leader dei Paesi membri dell’Ue, anche quelli del Nord, si sta delineando un “consenso” sulla necessità di avere uno strumento ad hoc che consenta di affrontare la crisi che si sta abbattendo sul Continente per via del blocco delle attività economiche indotto dalla pandemia di Covid-19.

Nella fase due gli spostamenti saranno consentiti tra comuni della stessa Regione, ma le scuole resteranno chiuse. Conte: “non sarà libero tutti, ma con prudenza facciamo ripartire l’Italia”. E boccia la proposta di Colao per lasciare gli over 60 a casa.

In tutta la Germania, mascherine obbligatorie.

In Spagna lockdown fino al 9 maggio.

Nell’Amazzonia brasiliana, scavate fosse comuni.

Contagio di massa in un carcere dell’Ohio.

Trump attacca il governatore della Georgia che vuole riaprire i saloni di bellezza.

Il ministro russo della Salute dice di usare il sale contro il Coronavirus. Putin ai minimi storici di popolarità.

Secondo Worldmeters, 2.647.349 casi di Coronavirus nel mondo, con 184.386 morti e 723.874 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 849.092, davanti ai 208.389 della Spagna, 187.327 dell’Italia, 159.877 della Francia, 150.666 della Germania, 133.495 del Regno Unito, 98.674 della Turchia, 85.996 dell’Iran, 82.798 della Cina, 62.773 della Russia, 46.182 del Brasile, 41.889 del Belgio, 40.190 del Canada, 34.842 dei Paesi Bassi, 28.268 della Svizzera, 21.982 del Portogallo, 21.797 dell’India, 19.250 del Perù, 16.671 dell’Irlanda, 16.004 della Svezia, 15.002 dell’Austria, 14.592 di Israele, 12.772 dell’Arabia Saudita, 11.950 del Giappone, 11.296 del Cile, 11.178 di Singapore, 10.702 della Corea del Sud, 10.850 dell’Ecuador, 10.544 del Messico, 10.513 del Pakistan, 10.346 della Polonia. Come vittime gli Usa con 47.681 precedono l’Italia con 25.085, la Spagna con 21.717, la Francia con 21.340, il Regno Unito con 18.100, il Belgio con 6.262, l’Iran con 5.391, la Germania con 5.315, la Cina con 4.632, i Paesi Bassi con 4.054, il Brasile con 2.924, la Turchia con 2.376, il Canada con 1.974, la Svezia con 1.937, la Svizzera con 1.509.

Trump ordina di affondare le navi iraniane che disturbino gli Usa nel Golfo Persico.