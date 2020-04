IMMUNI NEL CAOS . I GOLPISTI VANNO FERMATI . IL PARLAMENTO PRENDA IN MANO UNA SITUAZIONE DEGENERATA

“Scaricherò la app, mi sembra di aver capito che ci può dare una mano. E trovo le polemiche un po’ stucchevoli”, ha detto oggi Claudio Amendola, intellettuale di riferimento della Sinistra.

E a ruota è intervenuto l’intellettuale della Magna Grecia, Giggino il bibitaro: “In questo Paese ci facciamo geolocalizzare anche quando dobbiamo ordinare una pizza o un panino con una app, ci facciamo geolocalizzare da tutti i social del mondo e gli diamo tutte le autorizzazioni, ma ora facciamo una app, che è facoltativa e non prevede penali per chi non la usa, e scoppia la polemica sulla privacy e scoppia proprio su quei social a cui abbiamo dato l’autorizzazione a trattare tutti i nostri dati personali. Lo dico con ironia perché è un dibattito un po’ singolare”.

Vagli a spiegare la differenza tra un’organizzazione commerciale e lo Stato, e i rischi per i diritti costituzionali alla libertà e alla riservatezza che può comportare la cessione dei propri dati sensibili e dei propri contatti al governo attuale e a quelli futuri, mettendo tutto nelle mani di una grande Piattaforma Rousseau di Stato.

Intanto, però, la forzatura tentata dal governo di imporre il tracciamento degli italiani attraverso l’app IMMUNI, scelta senza alcuna gara, con tutti i documenti secretati, senza alcun dibattito parlamentare e senza alcuna vera informazione dei cittadini, per ora è rallentata, ma non ancora scongiurata. Giuseppi, attraverso il servile braccio armato del suo amico commissario Arcuri, ha tentato di procedere, come fa da due mesi, saltando a piè pari il parlamento. Dopo che dal governo sono filtrate le tentazioni di qualcuno di mantenere agli arresti domiciliari chi non avesse scaricato IMMUNI e dopo l’esplicito ricatto di Arcuri “O l’app o il lockdown”, anche nel Pd qualcuno ha preso coscienza della gravità della cosa e dei tanti punti oscuri di questa vicenda.

Ora, però, il governo cerca di fare una seconda forzatura, coinvolgendo solo formalmente il parlamento, che non avrà tempo e modo di affrontare seriamente la questione se la scelta di tracciare i cittadini finirà nel prossimo decreto legge “Aprile”, anziché in un disegno di legge ordinario, con tutti gli approfondimenti necessari per una innovazione così delicata per i diritti fondamentali di libertà, e vista la situazione di confusione che si è già creata.

“L’app Immuni cambia. Seguirà il modello decentralizzato di Apple e Google”, scrive Il Sole 24 Ore: “una scelta ormai definitiva” “e anche obbligata”, per due motivi: per tutelare con maggiore forza la privacy e la sicurezza dei dati; per avere un’app che vada al meglio, dato che non rispettare le indicazioni di Apple-Google significava probabilmente condannarsi a mal funzionamenti. In sostanza, dice il Sole 24 Ore, i dati sui contatti e le chiavi con cui renderli potenzialmente identificabili non saranno raccolti in un server esterno gestito dal governo, ma rimarranno sul cellulare. Spetterà a chi dovesse risultare a un certo punto positivo al coronavirus allertare la catena dei suoi contatti delle settimane precedenti.

Secondo Il Messaggero, invece, le cose non stanno così. Il modello rimarrà centralizzato e i dati saranno raccolti su un server che “verrà custodito, quasi certamente, in una caserma, o comunque in una struttura del ministero della Difesa o dell’Interno”.

E quanto sia poco affidabile la garanzia dell’anonimato assicurata dal governo, lo dimostra il fatto che “le Asl, attraverso la Protezione civile, hanno chiesto al Viminale di poter utilizzare la piattaforma per risalire ai numeri di telefono delle persone, in modo da comunicare rapidamente con chi potrebbe essere stato contagiato perché entrato in contatto con un positivo”.

Insomma, tutto e il contrario di tutto. Altro che decreto legge. Il governo deve andare in parlamento e tirare fuori le carte, tutte. Il governo si era studiato un percorso tutto a Cinque Stelle: carte secretate, ordinanza, sperimentazione, adozione definitiva. Poi Arcuri ha svelato che non c’era alcuna volontarietà nell’adozione di questa app da parte dei cittadini, perché era pronto il ricatto: o app o libertà di movimento. E Conte è stato costretto a correre ai ripari, cercando di salvare la faccia, promettendo che l’app sarà inserita con un articolo nel decreto legge Aprile”. Lo scopo è ancora una volta quello di fare presto, impedendo una seria discussione, perché altrimenti il progetto golpista fallisce.

Vanno fermati. Fuori le carte. Convocazione in parlamento del ricattatore Arcuri e della ministra di Casaleggio, Paola Pisano. Grande dibattito in parlamento e nel paese. E poi, ma solo poi, ognuno si assuma la proprie responsabilità, alla luce del sole, senza segreti di Stato.

