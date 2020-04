Tempo di 25 Aprile e allora lo dico: il mio sarà quello della speranza e dell’ impegno per la liberazione da una partitocrazia ormai maleodorante. E comincio da qui: io non scarico e mai scaricherò l’ App Immuni. Sono scientista, positivista, pro-vax, pro-ogm, anticomplottista, difficilmente accusabile di fobie medievali e ansie neovegane ma c’è un limite a tutto. Uno Stato che non sa produrre e distribuire mascherine, che non sa dotarsi di tamponi, che non sa fornire materiale sanitario neppure ai propri medici mandandoli a mani nude in trincea, non ha oggi il diritto di chiederci di essere spiati, controllati, studiati, indagati, pedinati. Non ha la credibilità minima per farlo e se lo fa è per scopi fin troppo evidenti.

Questo Stato, o meglio questa Partitocrazia, ben prima di vaneggiare di tracciabilità ha almeno il dovere di garantire la Sanità minima che tutte le sue strutture sanitarie – di nomina, occupazione , spartizione e non di rado latrocinio partitocratico – non hanno saputo sin qui garantire .

La storiaccia di Immuni è una vicenda losca. Nasce da un ineffabile boiardo di Stato, o meglio boiardo di Partitocrazia, mai eletto nè votato nè conosciuto dagli italiani, passato alle cronache per essere stato prima dalemiano, poi ex marito di una conduttrice de la 7 formato Gruber, poi promosso sultano del carrozzone Invitalia, il baraccone-greppia di conclamata inutilità distintosi solo per fare e dare appalti sempre ai noti e mai agli ignoti. Uno di questi gruppi di noti , guarda un po’, ricco di legami trasversali (spunta anche Luigi Berlusconi, perchè la Partitocrazia sa sempre aggiungere un posto a tavola) ottiene “miracolosamente” il compito di mettere a punto la App che dovrà tracciare gli italiani .

L’app è stata scelta in tre giorni dalla commissione che affianca il ministro dell’Innovazione Pisano, donna di fiducia di Casaleggio. Senza un solo verbale di riunione, nè una sola motivazione della scelta di quest’app rispetto alle oltre 300 che si erano proposte.

Forte di questo blitz Arcuri con la sua faccia da bullo si è presentato in tv e l’ha giocata pesante : chi non scarica Immuni sarà limitato negli spostamenti . Basta ? Macchè . ll Colpo Grosso, lui ne è un esperto, o lo si porta a casa subito o poi tutto si ingarbuglia. Ed ecco il bullo dalemiano, nominato Supersceriffo dal suo amico Giuseppi – e come lui sino ad oggi mai conosciuto e mai votato da un solo italiano – presentarsi nuovamente in tv con un ricatto ancora più pesante : o ti scarichi la mia App oppure resti in Lockdown . Che tradotto dall’ inglese recita : o fai il cazz che dico io oppure sei agli arresti domiciliari .

E allora basta , adesso il segno è passato. C’è un limite a tutto, anche a questa partitocrazia che odora di fogna. E’ tempo di tornare a gridare che abbiamo dei diritti, a cominciare dal diritto di Voto. E’ tempo altro che di Sardine, è tempo di Sogliole : quelli che da troppo tempo sono obbligati a tenere la testa sotto la sabbia, a stipendiare i ladri di verità e di democrazia. E per quanto mi riguarda è tempo di cominciare da qui: processatemi pure. lo la App di Giuseppi, del Boiardo Arcuri e della dipendente di Casaleggio fatta ministra non la scarico. Andiamo pure serenamente in tribunale, a parlare di Costituzione. Viva il 25 Aprile della Liberazione dalla Partitocrazia.

[ Anche per questo, invito a firmare e far firmare la petizione promossa da La Marianna.

http://chng.it/7vDYKL5W ]