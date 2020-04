NO AL GOLPE DI CONTE, NO A IMMUNI PER DECRETO . ALTRIMENTI DISOBBEDIENZA E SCONTRO FINO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Il tentativo del governo è di inserire Immuni con un emendamento nel decreto Liquidità già all’esame delle Camere o nel prossimo decreto legge Aprile. Lasciando di fatto al parlamento solo la possibilità di votare, senza alcun dibattito serio di fronte ad un’innovazione carica di rischi non ancora valutati e a un governo che ha già scelto quale app utilizzare, IMMUNI, senza alcuna gara d’appalto, dopo un invito a presentare proposte durato solo due giorni, dal 24 al 26 marzo, e nella opacità totale delle procedure. Un tentativo inaccettabile, da golpisti, che va fermato, se non ne ha il coraggio il presidente del Consiglio, almeno dal Presidente della Repubblica.

A guidare il tutto c’è la ministra dell’Innovazione Paola Pisano, fervente ammiratrice di Davide Casaleggio, che il giorno del giuramento al Quirinale disse: “L’ho seguito negli anni, è una persona molto competente. Il suo modello di democrazia digitale è da tenere in considerazione”. Che valutazione hanno potuto fare di IMMUNI la ministra Pisano e il suo Comitato di 74 persone, visto che l’app ancora non esiste e quindi non è stato possibile provarla?

Com’è stato possibile scegliere un’app tra le 319 possibili, quando nessuna delle società che le hanno sviluppate e proposte al ministero sono state invitate a illustrarne il funzionamento?

Perché i verbali delle riunioni del comitato dei 74 con la ministra Pisano sono stati secretati?

Com’è possibile che il gruppo di lavoro per la valutazione delle 319 app proposte, nominato dalla ministra dell’Innovazione il 31 marzo, abbia concluso i suoi lavori in fretta e furia il 10 aprile?

Quali procedure di esame sono state adottate per concludere i lavoro in così poco tempo su una questione di tale delicatezza?

Com’è possibile che il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus e presidente di Invitalia Domenico Arcuri abbia potuto emettere un’ordinanza che adotta IMMUNI come app dello Stato italiano per tracciare i contatti dei cittadini sulla base di nulla e senza che siano stati definiti i criteri di gestione dei dati sensibili che saranno raccolti e i sistemi di tutela da intrusioni di soggetti esterni, compresi Stati esteri?

Il fatto che tra i soci dell’impresa che ha realizzato IMMUNI ci sia anche un fondo d’investimento che opera con capitali cinesi è stato valutato in tutte le sue implicazioni?

Quali approfondimenti ha effettuato il commissario Arcuri, prima di firmare l’ordinanza del 16 aprile con cui stipula il contratto con la società Bending Spoons, proprietaria dell’app IMMUNI?

Quello di IMMUNI è un modello che traferisce i dati sui contatti delle persone a un server centrale gestito dal governo, anziché farli rimanere sullo smartphone in modo che solo il suo possessore possa esserne a conoscenza. Un modello sulla cui pericolosità hanno lanciato l’allarme Google e Apple, che non sono neppure in grado di assicurare che possa funzionare sui loro sistemi operativi.

Tutto di corsa, nella segretezza totale, senza che il parlamento abbia potuto dire una parola, tutto grazie allo stato di emergenza in nome del quale è stato anche sospeso il diritto di accesso dei cittadini ai documenti della pubblica amministrazione.

Tutto in mano alla ministra Pisano che vuole realizzare la “democrazia digitale” di Davide Casaleggio, che vede la democrazia parlamentare come un inutile e ingombrante orpello di cui liberarsi, e di un oscuro boiardo di Stato, Domenico Arcuri, sconosciuto ai cittadini e di cui non si conoscono altre qualità se non quella di muoversi con abilità nei sotterranei della partitocrazia.

Intanto, ieri sera dal salotto di Otto e Mezzo è già partita la campagna per mettere all’indice chi si rifiuterà di scaricare IMMUNI sul proprio smartphone. Alla guida c’è la Feldmarescialla Lilli Gruber, che ha incassato l’obbediente “Obbedisco” dei suoi primi tre ospiti, con gli unici nei rappresentati dal “gigantesco dubbio” di Carlo Calenda sul funzionamento dell’app e dal fatto che Marco Travaglio usa un vecchio Nokia su cui non si possono scaricare le app e dovrà comprarsi quindi un nuovo telefono.

Anche il parlamento vorrà pronunciare il suo “Obbedisco” o pretenderà di discutere prima di votare su un provvedimento che per la prima volta dalla Liberazione mette i cittadini sotto la sorveglianza dello Stato 24 ore su 24? Un parlamento che non si auto-riduca a ciò che ne vorrebbe fare Casaleggio deve fermare un governo fuori controllo e chiamare innanzitutto a rispondere, senza possibile opposizione di segreti, la ministra casaleggese Pisano e l’inquietante commissario Arcuri che ieri ha posto l’aut-aut “O l’app o la libertà”, dichiarando: “L’alternativa alla mappatura tempestiva dei contatti è semplice: le misure di contenimento non possono essere alleggerite e noi dovremmo continuare a sopportare i sacrifici di queste settimane, privandoci di quote importanti della propria libertà”. Altro che app “volontaria” da scaricare da almeno il 60% degli italiani.

Il segno è stato passato e se non sarà il parlamento a farlo con un grande dibattito accompagnato da una vera informazione ai cittadini, saremo noi, con atti di disobbedienza civile e le iniziative giudiziarie opportune, a portare questa pagina oscura, fatta di troppi segreti e inaccettabili minacce, sino alla Corte Costituzionale, in difesa delle nostre libertà fondamentali. I golpisti vanno fermati.

[ Firma e fai firmare la petizione promossa da La Marianna

http://chng.it/7vDYKL5W ]