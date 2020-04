Lo Stato del Missouri fa causa alla Cina

Secondo Le Figaro, a Wuhan con l’accordo tra Chirac e Hu Jintao il laboratorio P4 fu creato da Parigi ma poi è sfuggito al controllo francese.

Per Conte nella fase 2 mascherine per tutti e riapertura in tutta Italia. Distanza fino a 2 metri e posti alternati per chi va in aereo.

Attilio Fontana: “l’emergenza coronavirus? Rifarei tutto” “Avrei dovuto coinvolgere opposizioni ma su Rsa non ho sbagliato”.

Dal ministero della Salute è uscito a gennaio un «piano nazionale di emergenza» per contrastare il coronavirus. In quelle pagine sono scritti gli orientamenti programmatici che hanno ispirato le scelte del governo. Il documento contiene tre scenari per l’Italia, uno dei quali troppo drammatico per essere divulgato senza scatenare il panico tra i cittadini, visto che prevedeva 800.000 morti. Per questo il piano è stato secretato. Se la più fosca delle previsioni non si è realizzata, è perché il governo ha scelto, anche se gradualmente, di chiudere i battenti del Paese e imporre il distanziamento sociale. «Non c’è stato nessun vuoto decisionale – dice Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria -. Già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio».

Secondo Worldmeters, 2.571.660 casi di Coronavirus nel mondo, con 178.281 morti e 701.070 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 819.175, davanti ai 208.389 della Spagna, 183.957 dell’Italia, 158.050 della Francia, 148.453 della Germania, 129.044 del Regno Unito, 95.591 della Turchia, 84.802 dell’Iran, 82.788 della Cina, 57.999 della Russia, 43.368 del Brasile, 40.956 del Belgio, 38.422 del Canada, 34.134 dei Paesi Bassi, 28.063 della Svizzera, 21.379 del Portogallo, 20.178 dell’India, 17.837 del Perù, 16,040 dell’Irlanda, 14.925 dell’Austria, 15.322 della Svezia, 14.326 di Israele, 11.631 dell’Arabia Saudita 11.512 del Giappone, 10.694 della Corea del Sud, 10.832 del Cile, 10.398 dell’Ecuador, 10.141 di Singapore, 10.034 della Polonia. Come vittime gli Usa con 45.343 precedono l’Italia con 24.648, la Spagna con 21.717, la Francia con 20.796, il Regno Unito con 17.337, il Belgio con 5.998, l’Iran con 5.297, la Germania con 5,086, la Cina con 4.632, i Paesi Bassi con 3.916, il Brasile con 2.761, la Turchia con 2.259, il Canada con 1.834, la Svezia con 1.765, la Svizzera con 1.478.

Un gruppo islamista uccide 52 persone in Mozambico.