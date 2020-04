I COME IMMUNI , I COME INCAPACI , D COME DIMISSIONI

La ricostruzione delle undici settimane di emergenza coronavirus fatta ieri dal Corriere della Sera è la fotografia di un disastro di incompetenza, impreparazione, approssimazione, incapacità, accompagnate da una crescente arroganza e tendenza a trasformare in normalità la limitazione delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione.

Ignorati gli allarmi inviati sin dall’inizio di gennaio dai medici di base del bergamasco sull’elevato numero di anziani, vaccinati contro l’influenza, con febbre e tosse e le cui radiografie indicavano complicazioni da polmonite, con marcati addensamenti interstiziali.

Il ministero della Salute che il 22 gennaio prescrive il tampone in caso di polmoniti insolite, «Senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un’altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica». Cinque giorni dopo, nuova circolare, dalla quale questa frase sparisce e così il paziente 1 di Codogno, il trentottenne Mattia, per giorni non viene sottoposto al tampone perché non è stato in Cina.

Il Consiglio dei ministri che il 31 gennaio delibera lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi, senza dare alcuna indicazione su come si debbano comportare medici, ospedali e regioni. Il governo blocca i voli diretti con la Cina, senza prevedere alcun controllo per coloro che rientrano dalla Cina con voli indiretti.

Il ministero degli Esteri che il 15 febbraio invia in Cina due tonnellate di materiale sanitario, regalo della Farnesina a Pechino. Pochi giorni dopo, mascherine e tute di protezione per gli operatori sanitari si riveleranno introvabili nelle zone più colpite della Lombardia.

Il commissario Borrelli che solo il 1° marzo scopre la drammatica carenza di ventilatori nelle terapie intensive degli ospedali e che solo sei giorni dopo sigla l’accordo di fornitura con la società Siare.

Dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono passate undici settimane con mascherine e ventilatori introvabili, tamponi rarissimi, Conte che accusa l’ospedale di Codogno, indicazioni contradditorie dagli esperti sempre più numerosi arruolati dal governo, il commissario Arcuri che commissaria il commissario Borrelli, nessun provvedimento per il contenimento del focolaio bergamasco, un profluvio di dirette facebook, conferenze stampa e discorsi alla nazione da parte di Giuseppi in preda a un delirio impotente di onnipotenza.

Un paese bloccato, agli arresti domiciliari, senza alcun intervento economico che eviti il disastro alla riapertura, con una prospettiva di impoverimento alla venezuelana, con l’aggiunta della sorveglianza digitale della popolazione.

Perché adesso arriva IMMUNI, l’app per tracciare i cittadini, sulla quale è scoppiato subito un nuovo caos. L’app scelta in tre giorni dalla commissione di 74 persone che affianca il ministro dell’Innovazione Pisano, donna di fiducia di Casaleggio. Tutti tenuti alla riservatezza, nessun verbale di riunione, nessuna motivazione della scelta di quest’app rispetto alle oltre 300 che si erano proposte. Il commissario Arcuri che in quattro e quattr’otto fa un’ordinanza e sceglie ufficialmente IMMUNI, a cui segue subito la minaccia di limitare la libertà di movimento di chi non la installerà “volontariamente” sul proprio smartphone. Braccialetto elettronico per gli anziani. Tutto con una semplice ordinanza, come se mettere la propria libertà e i propri dati sanitari su un’app di una società privata, fatta propria dallo Stato, fosse una cosa ordinaria.

Le nostre libertà nelle mani di un incapace di nome Arcuri, che gioca a fare i paragoni tra i morti in Lombardia durante la seconda Guerra mondiale e quelli per il coronavirus, e che non vuole che le mascherine siano regalate. Con l’altro commissario Borrelli che la mascherina non se la vuole proprio mettere, mentre Giuseppi, in febbraio, ha avuto come prima preoccupazione di farsi un ospedale privato a Palazzo Chigi, approvvigionandosi di tutto il necessario, mentre il Nord era nella morsa del virus, senza strumenti e senza protezioni, con il governo e tutte le sue task force incapaci di provvedere.

E stamattina Arcuri, in evidente difficoltà, è passato al ricatto esplicito: “O la app per tracciare o il lockdown”.

Ma Arcuri chi si crede di essere? E dove crede di essere? In un nuovo Venezuela digitale?

Questo signore, oltre ad essere palesemente un incapace inadatto al ruolo che ricopre, è ormai fuori dai binari istituzionali, esprime concetti costituzionalmente inaccettabili. Una sola cosa deve fare: dimettersi.

Anche per questo, invitiamo a firmare e far firmare la petizione promossa da La Marianna.

http://chng.it/7vDYKL5W