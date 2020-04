GLAZIE, GLAZIE PLESIDENTE SELGIO MATTALELLA. GLAZIE GUSEPPI, GLAZIE GLILLO.

Buona ultima in Occidente, arriva pure Angela Merkel: “Più la Cina rende conto in modo trasparente della genesi del virus, meglio sarà per tutti”. Dopo Macron con “In Cina sono accadute cose che non sappiamo”, Rabb con “La Cina dovrà rispondere a domande difficili sull’origine della pandemia” e gli Usa dove si denuncia apertamente il ruolo del laboratorio di Wuhan, la vera domanda non è più quella sulle responsabilità della Cina, bensì : cosa esattamente già sanno le cancellerie occidentali su ciò che ha originato il Covid19 ? Da un lato è comprensibile che non lo rivelino per impedire un’ondata di risentimento contro le incolpevoli comunità cinesi, d’altro canto in politica e a maggior ragione in diplomazia simili toni non sarebbero mai usati senza certezze e prove schiaccianti. Ormai è l’intero mondo libero ad affrontare il regime di Pechino. Tutti tranne un Paese, che all’amicissima Cina non fa alcuna domanda anche perchè sta scivolando dal mondo libero al terzo mondo. E’ probabile del resto che Roma non sia nemmeno stata informata, tanto siamo irrilevanti. Oppure ce la siamo meritata. Grazie, grazie davvero al Presidente Mattarella , che va in visita alla scuola cinese di Roma ma non mette piede da tre mesi in Lombardia, che organizza al Quirinale il concerto in diretta Rai per “l’eterna amicizia italo-cinese” mentre in tutta Italia si intona l’eterno riposo; grazie a Giuseppi e al suo governo di ignoranti incapaci che brindano alla nuova Via della Seta , grazie a Grillo e a Di Battista utili zerbini all’ ambasciata cinese, grazie a Sala e Gori e Rossi che “basta col razzismo fascioleghista, si va a cena al ristorante cinese e nessuna quarantena per chi arriva dalla Cina”. La vostra vista è lunga, avevate davvero capito tutto. Grazie. Anzi Glazie.

Giovanni Negri