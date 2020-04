Bild, la Cina deve 162 miliardi di dollari alla Germania per danni da coronavirus. Pechino indignata

Bild ha calcolato che la Cina deve a Berlino circa 162 miliardi di dollari per i danni causati dal coronavirus nel paese. La provocazione ha suscitato la reazione indignata di Pechino, secondo quanto riferito da alcune fonti. La stima dei danni fatti dal giornale – oltre 1.938$ pro capite se il Pil della Germania scende del 4,2%, è stata presentata in un articolo intitolato “Ciò che la Cina ci deve”. Anche dai governi britannico e francese arrivano accusa alla Cina per mancanza di trasparenza.

I futures di maggio sul petrolio Usa a prezzi negativi: si paga chi viene a portarsi via il petrolio perché non c’è più spazio per metterlo neanche sulle petroliere al largo (dove comunque l’immagazzinamento costa tre volte di più) e non si può comunque interrompere l’estrazione dei pozzi (eccetto che nel fracking) per non compromettere la pressione del giacimento in modo irreparabile.

Conte annuncia il piano per ripartire dal 4 maggio.

Accordo fatto per le nomine del Tesoro: confermati i nomi per i sette vertici, Descalzi resta all’Eni malgrado la frattura creata nei M5s dalla protesta di Alessandro Di Battista e dei firmatari della sua istanza contraria a confermarlo per il terzo mandato. Per Enel dunque si profila la conferma di Francesco Starace come ad per un terzo mandato (il manager fu nominato dal governo Pd Renzi nel 2014), con alla presidenza l’arrivo dell’avvocato milanese di Rccd Michele Crisostomo (di nomina M5s). Per l’Eni ad ancora Claudio Descalzi (prima nomina governo Pd Renzi, 2014) e alla presidenza la docente di diritto commerciale ex consigliere di Tim e nel cda del Fatto Quotidiano Lucia Calvosa (scelta dai M5s). Nel colosso della difesa Leonardo, mandato bis come ad per Alessandro Profumo (prima nomina governo Pd Gentiloni nel 2017) e nuovo presidente il direttore dell’Aise Luciano Carta (nomina in capo a M5s). Totale continuità alle Poste Italiane, dove Matteo Del Fante resta capoazienda (prima nomina governo Pd di Gentiloni nel 2017: ma tre anni prima il governo Renzi lo aveva messo a capo di Terna), e Maria Bianca Farina confermata presidente (prima nomina governo Pd Gentiloni 2017). Per la rete di Terna, anche se il passaggio va ratificato dalla Cassa depositi e prestiti azionista nei prossimi giorni, nuovo ad sarà il capo dell’Acea romana Stefano Donnarumma (di nomina M5s), nuova presidente Valentina Bosetti, docente della Bocconi scelta dal centrosinistra. Per il Monte dei Paschi nazionalizzato arriva, voluto dai pentastellati, l’ex banchiere di Capitalia e poi di Carige Guido Bastianini, affiancato alla presidenza da Patrizia Grieco, che lascerà l’Enel dove l’aveva nominata il Pd. Per la società controllore dei voli civili Enav tutto nuovo: ad sarà Paolo Simioni, uscente capoazienda dell’Atac, di nomina M5s, mentre presidente sarà Francesca Isgrò, di nomina Pd.

Trump sospende l’immigrazione negli Usa.

Annullata la Oktoberfest.

Juventus, Inter, Torino, Spal, Brescia, Sampdoria, Udinese e Cagliari firmano una richiesta di non riprendere il campionato.

Benny Gantz e Benyamin Netanyahu hanno firmato l’intesa per un governo di emergenza nazionale in Israele. Lo hanno annunciato il Likud e Blu-Bianco in un comunicato congiunto. L’intesa mette fine ad un periodo di crisi politica durato più di un anno e segnato da tre tornate elettorali. L’accordo prevede una rotazione nella premiership tra Netanyahu e Gantz. Il primo a guidare il governo per 18 mesi sarà l’attuale premier, poi toccherà a Gantz.

Secondo l’intelligence Usa, Kim Jong-un sarebbe in pericolo dopo una operazione chirurgica.

Secondo Worldmeters, 2.489.956 casi di Coronavirus nel mondo, con 170.552 morti e 653.190 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 792.938, davanti ai 200.210 della Spagna, 181.228 dell’Italia, 155.383 della Francia, 147.065 della Germania, 124.743 del Regno Unito, 90.980 della Turchia, 83.505 dell’Iran, 82.758 della Cina, 52.763 della Russia, 40.814 del Brasile, 39.983 del Belgio, 36.831 del Canada, 33.405 dei Paesi Bassi, 27.944 della Svizzera, 20.863 del Portogallo, 18.658 dell’India, 16.325 del Perù, 15.652 dell’Irlanda, 14.795 dell’Austria, 14.777 della Svezia, 13.883 di Israele, 11.135 del Giappone, 10.683 della Corea del Sud, 10.507 del Cile, 10.484 dell’Arabia Saudita, 10.128 dell’Ecuador. Come vittime gli Usa con 42.518 precedono l’Italia con 24.114, la Spagna con 20.852, la Francia con 20.265, il Regno Unito con 16.509, il Belgio con 5.828, l’Iran con 5.209, la Cina con 4.632, la Germania con 4.862, i Paesi Bassi con 3.751, il Brasile con 2.588, la Turchia con 2.140, il Canada con 1.690, la Svezia con 1.580, la Svizzera con 1.429.