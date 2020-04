LIBERAZIONE SÌ , DALLO STATO SPIONE. FIRMA LA PETIZIONE !

Al Presidente della Repubblica

(Governo, Capigruppo parlamentari e Segretari di partito),

Siamo molto preoccupati per le notizie che filtrano dal governo sulle regole della Fase 2 e successive dell’emergenza coronavirus. Anziché predisporre tutte quelle misure sanitarie e di protezione individuale gravemente mancate in quasi tre mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio, si sta pensando a ulteriori provvedimenti che violano le nostra libertà fondamentali.

Lo strumento principe di questa politica dovrebbe essere l’app denominata fantasiosamente IMMUNI, che conterrebbe le informazioni sanitarie di ogni cittadino e ne traccerebbe i contatti con altre persone, la loro frequenza e durata. Tutti questi dati strettamente personali verrebbero messi nelle mani dello Stato.

Si dice che l’app sarà volontaria ma anche che chi sceglierà di non scaricarla potrebbe avere delle limitazioni negli spostamenti.

Non solo. Per le persone anziane che avessero problemi con la tecnologia degli smartphone, al posto dell’app verrebbe previsto un braccialetto elettronico, come per i detenuti in semi-libertà. E anche per gli anziani che rifiutassero il braccialetto verrebbero previste limitazioni alla mobilità.

In questo modo, attraverso quelli che ipocritamente vengono definiti “incentivi”, si cerca di rendere obbligatoria un’app ufficialmente volontaria.

Un’app che non sarebbe limitata nel tempo, come inizialmente dichiarato, ma che potrebbe diventare permanente, aggiungendovi funzioni di teleassistenza ed altro, come affermato dal ministro della Salute.

E non basta ancora. Lungo questa deriva autoritaria il governo sta pensando di sottoporre un campione di cittadini a un test psicologico per verificare quanto tempo ancora siano in grado di sopportare misure restrittive della libertà e decidere come modulare i prossimi messaggi pubblici. La psicopolizia del Grande Fratello immaginata da George Orwell sembra farsi incredibilmente realtà.

Con il coronavirus dovremo convivere per molto tempo e le politiche per la gestione e il contenimento dell’epidemia non possono trasformarsi in una campagna di terrore psicologico da parte del governo, di intrusione nella sfera privata dei cittadini da parte dello Stato e di limitazione permanente delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, di cui Lei è il Garante.

Gli italiani hanno dimostrato grande senso civico e responsabilità nel rispettare le misure di emergenza decise l’8 marzo dal governo e ancor prima in alcune Regioni. Ma lo Stato non deve permettersi di approfittarne.

Alla vigilia della Festa della Liberazione, che ci vedrà costretti nelle nostre case, Le chiediamo di intervenire con tutti gli strumenti che la Costituzione prevede per tutelare i nostri diritti di libertà e riservatezza, impedendo che il coronavirus diventi il pretesto per calpestarli e limitarli in via permanente da parte del governo pro tempore.

CLICCA SU QUESTO LINK E FIRMA LA PETIZIONE DE LA MARIANNA

http://chng.it/7vDYKL5W