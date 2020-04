LA SINISTRA CHE NON C’E’

Ci fosse un gruppo dirigente di sinistra scuola Togliatti o Berlinguer, imporrebbe un Governo della Ricostruzione mettendoci la faccia e sfidando la Lega a fare altrettanto.

Ma la Sinistra oggi non ha un gruppo dirigente. La sinistra è in balia di qualche oca starnazzante e di un pugno di guru imbarazzanti. Gente attenta al conto in banca e alla propria immagine, che crede di usare il Virus per far decapitare le giunte delle regioni del Nord dal palazzo di Giustizia di Milano, gente che sogna il passaggio dal Pio Albergo Trivulzio di Mani Pulite al Pio Albergo Trivulzio di Mani Amuchine. Gente dal naso così lungo da fare apparire un gigante Bruno Vespa : “Sul campo rischia di restare solo il cadavere dell’ Italia. Non solo il collasso ormai dietro l’angolo, ma peggio. La provincia di Bolzano ha annunciato che si terrà i 470 milioni di tasse che dovrebbe versare allo Stato per farne invece Bond regionali contro l’epidemia. Il Veneto ribolle, la Lombardia è una polveriera, il rischio è la secessione”.

Giovanni Negri