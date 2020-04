Nella pandemia di europolveroni che intossicano l’ aria senza lasciare neanche la polvere sottile di un solo euro sui conti correnti di persone e imprese, oggi si è aggiunta l’ultima novità destinata a tenere banco per perdere un altro paio di mesi.

Sono stati battezzati Ursula Bond perchè lanciati dalla Von Der Leyen , la Barbie collocata all’ intrattenimento della UE.

All’ urlo di “Arrivano 1.000 Miliardi” , la nostra elegante signora è riuscita a concepire questo piano semplicissimo:

-La Commissione UE chiede dei soldi base agli stati membri

-Poi propone al Consiglio Europeo di approvare il progetto di aumento di un 1% del Bilancio UE (trattativa, per capirci, bloccata da due anni)

-Indi il Consiglio Europeo deve approvare all’unanimità il progetto

-Poi il progetto deve essere approvato da ciascun Governo dei 27, all’unanimità

-Poi il progetto deve essere approvato dal Parlamento Europeo

-Poi sempre lei, il progetto della Barbie Bond, deve essere approvato dai 27 parlamenti nazionali . Tutti, nessuno escluso e ciascuno naturalmente con i propri tempi.

-Ed ecco infine il momento clou: Barbie potrà finalmente andare “sui mercati a cercare 1.000 miliardi”

“Beh , in effetti non sarà un piano immediato”, commentano bontà loro gli alti funzionari della Commissione . Però intanto i TG hanno di che raccontare eurocazzate per una settimana, almeno affiancano questa eurocazzata all’eurocazzata del MES. Senza naturalmente dire agli italiani che il MES sono al massimo 36 dei 400 miliardi indispensabili al nostro Paese, e senza dire che la Barbie Bond è solo un passatempo che non potrebbe comunque andare in porto prima di 3/5 anni. Inventato insomma per non fare assolutamente nulla , salvo ingrandire a dismisura il polverone che copre il nulla.

Giovanni Negri