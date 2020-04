Conte alla Sueddeutsche Zeitung: “Non dimentichiamo la Grecia”

Conte alla Sueddeutsche Zeitung: “L’Europa ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco. Apprezzo le scuse Ue, il Mes ha una brutta fama, non dimentichiamo la Grecia”. Mercoledì una nuova cabina di regia per la ‘fase 2’

In Italia il numero di nuovi casi quotidiani scende sotto 4000 e per la prima volta in un mese i morti sono scesi sotto i 500 al giorno.

Dopo aver messo in quarantena Saviano, comune dove la gente era andata al funerale del sindaco, De Luca si dice pronto a chiudere i confini della Campania.

Nello Stato di New York il governatore Cuomo rende legali i matrimoni in videoconferenza.

Il petrolio del Texas sotto i 15 dollari.

Almeno 40 membri dello staff presidenziale afghano positivi al Coronavirus.

In Corea del Sud riaprono le chiese.

Hamas tratta la restituzione a Israele di due prigionieri e due cadaveri in cambio di respiratori e detenuti palestinesi.

Secondo Worldmeters, 2.408.359 casi di Coronavirus nel mondo, con 165.107morti e 629.222 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 764,265, davanti ai 198.674 della Spagna, 178.972 dell’Italia, 152.894 della Francia, 145.742 della Germania, 120.067 del Regno Unito, 86.306 della Cina, 82.747 dell’Iran, 82.211 della Turchia, 42.853 della Russia, 38.654 del Brasile, 38.496 del Belgio, 35.056 del Canada, 32.655 dei Paesi Bassi, 27.740 della Svizzera, 20.206 del Portogallo, 17.615 dell’India, 15.628 del Perù, 15,251 dell’Irlanda, 14.749dell’Austria, 14.385 della Svezia, 13.654 di Israele, 10.797 del Giappone, 10.674 della Corea del Sud, 10.088 del Cile. Come vittime gli Usa con 40.565 precedono l’Italia con 23.660, la Spagna con 20.453, la Francia con 19.718, il Regno Unito con 16.060, il Belgio con 5.683, l’Iran con 5.118, la Cina con 4.632, la Germania con 4.642, i Paesi Bassi con 3.684, il Brasile con 2.462, la Turchia con 2.017, il Canada con 1.587, la Svezia con 1.540, la Svizzera con 1.393.

Gli Usa chiedono una transizione in Nicaragua “immediatamente”.

In Canada, sedici persone sono state uccise tra sabato e domenica da un 51enne armato e travestito da poliziotto, che aveva trasformato la sua auto rendendola simile a una della Royal Canadian Mounted Police. Il killer, che viveva a Portapique, è stato ucciso durante il suo arresto, dopo una vasta caccia all’uomo di oltre dieci ore in tutta la provincia orientale canadese. Ancora ignoto il movente. L’uomo armato travestito da poliziotto ha sparato alle persone nelle loro case nella piccola città rurale di Portapique e ha provocato incendi in tutta la provincia canadese della Nuova Scozia. Tra le vittime, che sono state trovate anche in altre località, c’è un ufficiale di polizia.