MES : LA GUERRA DEL NULLA

Non c’è un solo paese d’Europa dove il Mes sia oggetto di dibattito politico e giornalistico. E’ un tema che semplicemente non esiste, irrilevante di fronte a ciò che conta : le politiche nazionali, le uniche in atto. Macron in mezzora di discorso non lo ha citato, nè ha citato la parola Europa se non per dire che “va rifondata”, aggiungendo un duro colpo alla globalizzazione : “Dobbiamo tornare come nazione all’autosufficienza produttiva di tutti i prodotti sia sanitari che di prima necessità, rinunciare è stato un grave errore”.

Solo in Italia si parla, malinconicamente ,di Mes. Cioè del Nulla. Nulla perchè non si sa ancora a quali condizioni quei denari sarebbero prestati – l’ ultima recitava “nessuna condizione finchè c’è l’emergenza, poi quelle stabilite dal Mes” ossia esattamente il supercontrollo modello Troika. Nulla doppiamente perchè anche fossero senza condizioni sarebbero 36 miliardi, una somma equivalente a quanto l’ Italia versa alle UE e praticamente niente rispetto ai 400 da immettere nell’economia reale per impedire il disastro. Eppure anche sul Nulla, sul Mes, si riesce a inventare una Guerra del Nulla. Malinconica come quella di Don Chisciotte contro i Mulini a Vento. Triste come un Governo che preferisce far discutere dei 36 che chissà come ci sarebbero anzichè dei 364 che non ci sono . E soprattutto preferisce far parlare di tutto fuorchè della realtà . L’Italia è il solo Paese dove nè ai cittadini nè alle imprese si è saputo far arrivare un euro che sia uno e reale.

Giovanni Negri