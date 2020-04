LE SARDINE CINESI

E’ sorprendente come lo stesso, identico Comitato di Coglio.i che “Chi parla di Quarantena è un Fascioleghista”, “Fontana con la mascherina è patetico”, “Tutti all’ aperitivo ai Navigli che tanto è meno pericoloso dell’ influenza”, “Basta razzismo, si fa cena e colazione alla Grande Muraglia, il risto cinese all’angolo” e “Mi raccomando #Milanononsiferma“, sia nei nomi, nei cognomi, nei volti lo stesso identico Comitato di Coglio.i che #Commissariatelalombardia“, “Hanno sbagliato tutto”, “Perquisiteli e processateli”, “Molto meglio la sanità al Sud, quella sì che ha funzionato”. Vedrete che a breve il Comitato – l’unico dei Comitati di Giuseppi che funziona – lancerà le sue proposte per la Riapertura: un altro concerto al Quirinale per ” L’ Amicizia Italia Cina” e il richiestissimo ritorno in piazza delle Sardine , il movimento per il quale tutti stiamo provando una struggente nostalgia. Non più assiepate in piazza però, nè schiacciate in scatola a lunga conservazione, bensì distanziate e con mascherina alla Fontana. Saranno le sardine new generation. Le Sardine Cinesi.

Giovanni Negri