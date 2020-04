LA CINA MENTE E HA MENTITO : ED E’ SOLO UNA DELLE TRE IPOTESI SHOCK. PER LA PRIMA VOLTA LO DICONO AD ALTA VOCE FRANCIA, GRAN BRETAGNA, USA.

E’ successo qualcosa. Informazioni precise, documenti o prove schiaccianti ancora non si sa ma ieri è a sorpresa accaduto ciò che era sin qui impensabile. I leader di Francia, Gran Bretagna e Usa hanno puntato l’ indice verso la Cina, e lo hanno deliberatamente fatto lo stesso giorno, in un fazzoletto di ore. Macron : “In Cina sono successe cose che non sappiamo “, attacca il presidente francese al Financial Times. Poco dopo è la volta di Dominic Rabb, ministro degli esteri e premier facente funzione inglese : “La Cina dovrà rispondere ad alcune domande difficili su come è iniziata la pandemia”. Infine la Casa Bianca e il segretario di Stato Pompeo avallano la tesi rilanciata dall’ intelligence americana: all’origine della pandemia potrebbe esserci un incidente avvenuto durante ricerche sul coronavirus, un errore umano/tecnico nel laboratorio di Wuhan. A sostegno della tesi filtrano alcune notizie . Nel 2018 due diplomatici americani in visita all’Istituto di Virologia di Wuhan (WIV) denunciano che le condizioni di sicurezza sono precarie, con dei cablo inviati immediatamente al dipartimento di Stato per segnalare i pericoli. Il Washington Post rivela questi aspetti e ricorda che già nel 2015 numerosi specialisti stranieri avevano sollevato dubbi sui rischi presi dai loro colleghi cinesi. Nelle ricostruzioni compaiono i nomi di studiosi che lavorano sui pipistrelli e pandemie con protezioni insufficienti. L’ ipotesi è che qualcosa sia andato storto durante le ricerche mediche, con la successiva contaminazione esterna. Ciò che è certo è che da ieri sono in campo tre ipotesi shock che investono la Cina : 1) una sorta di Chernobyl biologica, un drammatico incidente che ha spaventato un regime timoroso di aver perso il controllo degli eventi 2) il prodotto creato in laboratorio, capace di dire al Mondo che la Cina è in grado di destabilizzarlo: la vulgata scientifica che pretende di sancire il Virus come di certa origine naturale è adesso apertamente contestata 3) Una menzogna di Stato protrattasi almeno da Novembre 2019 sino a Febbraio 2020, con censure e cacce alle streghe per negare ciò che poi si sarebbe verificato: ancora, di nuovo, un Virus made in China ha infettato il mondo e un silenzio complice ha provocato la morte di centinaia di migliaia di vite umane . Questa ultima accusa esplicita, nelle scorse settimane, era stata avanzata a chiare lettere anche da scienziati e ministri non certo occidentali bensì di Teheran.

Giovanni Negri