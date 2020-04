IMMUNI COME ORWELL

Dopo il decreto “Cura Italia” arriva l’app IMMUNI. A giocare con le parole, anzi a pigliare per il culo con le parole, questo governo non ha pari. Prima ti promette la cura con un malloppo di 127 articoli senza un euro, poi ti assicura l’immunità con la magica app.

In cambio devi solo raccontare tutto sulla tua salute allo Stato, che poi scoprirà che ogni mese incroci Renatino e ti verrà a chiedere cosa fai con Renatino, e comincerà a frugare per scoprire se vi scambiate soldi in nero o se fate sesso a pagamento, o se siete solo amanti.

Sognando la Corea del Sud, dove l’app traccia tutti i tuoi contatti precedenti al tampone positivo, gli utilizzi della tua carta di credito – dove, quando, quanto e per che cosa – e anche i video delle telecamere con riconoscimento facciale. Tutto per la tua salute personale e quella collettiva. In cambio, tutta la vita, anche quella intima, di tutti i cittadini in mano allo Stato. Il sogno Orwelliano realizzato.

Ma noi in Italia rispetteremo la privacy, ci dicono. In realtà, IMMUNI sarà come il Mes. Il primo anno la scarichi volontariamente senza condizionalità, poi dovrai continuare a tenerla installata, anche se il virus non ci sarà più, alle condizioni che ti verranno date, in attesa del prossimo virus. Velocemente il modello coreano sarà anche qui. E alla prossima finanziaria torneranno alla carica con la lotta al denaro contante, per farci pagare tutto solo con la carta di credito, in nome della lotta all’evasione. E tutto caricato sulla app, anzi, dietro l’app.

Si parte con IMMUNI tre mesi dopo aver dichiarato lo stato di emergenza, senza essere stati ancora capaci di fare tamponi di massa, senza aver approntato alberghi o altre strutture con assistenza medica dove isolare coloro che risultano positivi, anche se asintomatici, per evitare che contagino i familiari in casa. Si sono lasciate morire le persone nelle proprie abitazioni, senza assistenza e senza tampone. Nel silenzio e ufficialmente per cause sconosciute. Gli ospedali e le case di riposo sono diventati i focolai del contagio, insieme alle famiglie, senza che si sia riusciti a tenere nulla sotto controllo. Senza mascherine, senza tute, senza niente. Con gli studi dei medici di base chiusi. Ma ora arriva la magica app a risolvere tutto, la tecnologia che ci renderà tutti IMMUNI.

La chiamano IMMUNI, quando saranno proprio gli immuni a non saper cosa farsene di questa app. Ma saranno anche loro intercettati da chi la app l’avrà installata. E se una Procura, magari quella di Milano per dirne una a caso, nell’ambito dell’indagine Immuni Puliti chiedesse quei dati e quei tracciamenti per verificare chi ha incrociato chi, quante volte e per quanto tempo, glieli vorremo mica negare, ostacolando le indagini! E perché quei dati non dovrebbero essere condivisi anche con ministero della Difesa e Pubblica sicurezza? Salute e Sicurezza! E vogliamo negarli all’Agenzia delle Entrate per aiutarla nella lotta all’evasione fiscale?

Ma è volontaria, si dice. Sì, fatta in modo che chi effettua il tampone possa prendere nota di chi si rifiuta di installarla.

IMMUNI parte come una app innocua ma diventerà una cosa seria, davvero coreana, tra qualche mese, come è inevitabile che sia. Come scrive Il Sole 24 Ore, “anche se non è prevista una forma di tracciamento tramite gps, implementarla dovrebbe essere un’operazione tecnicamente facile se le autorità sanitarie lo richiedessero”.

Intanto è già partito il coro del “Non rompete le palle che Facebook, WhatsApp, Google Maps e compagnia bella raccolgono da anni i vostri dati col vostro consenso”. E George Orwell, che aveva senso dello Stato, si fa una risata dal Ministero dell’Amore.